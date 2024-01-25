В первую очередь нужно взять за правило избегать напитков с высоким содержанием сахара и калорий, если вы хотите навсегда избавиться от жира на животе.

Помимо общего вреда для здоровья, жир на животе связан с повышенным риском рака молочной железы. Однако, хорошей новостью является то, что правильный выбор напитков может помочь избавиться от жира на животе раз и навсегда.

Диетолог Дестини Муди назвала десяток популярных напитков, которые лучше не пить, если вы пытаетесь сбросить жир на животе, пишет Eatthis.

Купажированные кофейные напитки

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Употребление вкусных кофейных напитков может показаться безобидным, но скрытый сахар и пустые калории способствуют накоплению жира на животе.

Безалкогольные напитки

Это еще один вкусный напиток, в который добавлен сахар и пустые калории, что делает их виновниками появления жира на животе. "Проблема сладких газированных напитков заключается в том, что они повышают уровень сахара в крови, тем самым побуждая организм вытягивать воду из клеток, чтобы разбавить ее.

Это вызывает еще большую жажду, что может побудить вас выпить больше газировки, и, прежде чем вы это заметите, вы потребляли сотни калорий, которые не имеют питательной ценности и могут быстро привести к увеличению веса", - объяснила Муди.

Фруктовый сок

Хотя фруктовый сок может показаться полезным, он часто концентрирует сахар без полезной клетчатки. Это может быстро повысить уровень сахара в крови и свести на нет ваши усилия по избавлению от жира на животе.

Пиво

Избыточные калории от алкоголя могут способствовать накоплению жира, особенно на животе. Кроме того, алкоголь содержит семь калорий на грамм, поэтому его нельзя употреблять, если вы пытаетесь похудеть. "Пиво содержит пшеницу, что делает его очень калорийным. Алкоголь в целом изменяет обмен веществ таким образом, что побуждает организм откладывать калории в виде жира в средней части тела, отсюда и появился термин "пивной живот". Алкоголь также вызывает воспалительные процессы, а хроническое воспаление является основной причиной накопления висцерального жира", - отметила специалист.

Коктейли

Эти калорийные смеси содержат много добавленных сахаров, которые могут незаметно увеличить общее потребление калорий, вызывая накопление жира на животе. Муди отметила, что алкогольные сладкие коктейли можно сразу назвать - "коктейль для увеличения висцерального жира".

Смузи

Смузи могут показаться неожиданным напитком в этом списке, но купленные в магазине или чрезмерно подслащенные смузи часто содержат гораздо больше калорий. Эти напитки, наполненные сахаром и часто лишенные клетчатки, могут привести к энергетическим сбоям и увеличению веса.

Спортивные напитки

Они содержат много сахара и калорий. Если вы не занимаетесь регулярно интенсивной физической активностью, эти напитки могут привести к избыточному потреблению калорий и помешать вам избавиться от жира на животе.

Молочные коктейли

Сочетание высокого содержания сахара и насыщенных жиров в молочных коктейлях является основной причиной накопления жира на животе.

Слаши

"Слаши - это мелко измельченный лед с добавлением сахара и искусственных красителей", - рассказала диетолог. "Если вы когда-либо давали одному из них растаять, то наверняка увидели в стакане просто сладкий сироп", - сказала она.

Энергетические напитки

Благодаря высокому содержанию кофеина и сахара энергетические напитки могут обеспечить временный прилив энергии, но за счет увеличения жира на животе.

Как убрать жир на животе

Похудение может оказаться непростой задачей, и, как показывает опыт, избавиться от жира на животе труднее всего. Опытные диетологи поделились эффективными привычками питания, которые могут помочь избавиться от жира на животе, особенно появляющегося с возрастом.

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