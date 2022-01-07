Участники испытаний каждый день в течение 12 недель съедали по два киви. По истечении этого срока у людей было зафиксировано уменьшение окружности талии.

Исследование показало, что употребление киви, богатого витамином С, увеличивает скорость сжигания висцерального жира.

Висцеральный жир откладывается в полости живота и регулирует работу гормонов в организме. Его избыток может иметь потенциально опасные последствия - увеличение риска сердечных заболеваний, поскольку висцеральный жир выделяет специфические химические вещества, пишет medikforum.

Ученые отмечают, что употребление некоторых продуктов помогает организму избавиться от излишков такого жира, поэтому они рекомендуют есть киви.

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Журнал Nutrients опубликовал результаты исследования, которые говорят, что киви улучшает контроль уровня сахара в крови, что связано с потерей жира и веса. Участники испытаний каждый день в течение 12 недель съедали по два киви. По истечении этого срока у людей было зафиксировано значительное повышение уровня витамина С в плазме, а также снижение показателей диастолического и систолического артериального давления, уменьшение окружности талии и соотношения талии к бедрам.

"Киви содержит фермент актинидин, улучшающий пищеварение. Хорошее пищеварение и устойчивая потеря веса идут рука об руку", - отмечают исследователи.

По словам ученых, один плод киви весом не менее 69 граммов содержит около 64 мг витамина С. Именно он ускоряет сжигание жира в теле при физических нагрузках. Также эти фрукты являются хорошим источником других антиоксидантов, включая холин, лютеин и зеаксантин, помогающие выводить свободные радикалы из организма. По мнению авторов исследования, употребление киви и регулярные физические упражнения способны значительно уменьшить количество висцерального жира, а потребление достаточного количества продуктов с витамином С может сделать людей более устойчивыми к набору жировой массы.

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