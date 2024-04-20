Диетолог развенчала миф о пользе коллагеновых порошков, которые нужно употреблять с едой.

Коллагеновые порошки и пробиотические добавки в настоящее время очен переоцененные, а костный бульон, малина, квашеная капуста и чай - наоборот недооцененные.

Первыми в списке диетолога Клэр Сорли идут коллагеновые порошки, предназначенные для повышения эластичности кожи, придания волосам блеска и укрепления костей, пишет New York Post. Специалист отметила, что ее практика показала, что клиенты получают лучшие результаты в вопросе состояния волос, кожи, ногтей и суставов, когда едят цельный пищевой источник коллагена, а не порошкообразную форму. Она отметила, что порошки "подвергаются тщательной обработке, содержат странные, необычные добавки и могут способствовать газообразованию и вздутию живота".

Вместо этого Сорли рекомендует костный бульон - содержащую коллаген жидкость, приготовленную из костей животных и соединительной ткани. Также недооценена малина, которая "имеет приличное количество клетчатки".

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В переоцененный список входят пробиотические добавки, помогающие улучшить здоровье кишечника и устранить проблемы с пищеварением.

"Если мы просто пытаемся получить ежедневную дозу пробиотиков, такая пища, как квашеная капуста, является лучшим вариантом и часто содержат больше штаммов пробиотиков", - сказала она.

"Не нужно потреблять много - с квашеной капустой можно начать всего с одной чайной ложки в день. Квашеная капуста - это продукт, который будет содержать пре- и пробиотики, к тому же этот продукт очень доступный", - объяснила Сорли.

Также диетолог назвала травяной чай Sleepytime. "Эти травы не только помогут вам заснуть, но и сохранить сон", - отметила она и добавила, что в состав этого чая входят ромашка, мята, лемонграсс, цветки липы, листья ежевики, цветы апельсина, боярышник и бутоны роз.

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