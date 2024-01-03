Лимоны богаты витамином С и антиоксидантами, которые поддерживают различные аспекты здоровья. Например, лимонная вода приобрела большую популярность благодаря тому, что помогает снизить риск образования камней в почках, способствует потреблению витамина С и поддерживает здоровое пищеварение.

Но это далеко не все его преимущества, пишет Health. Есть целый ряд советов, как включить его в свой рацион.

1. Помогает предотвратить образование камней в почках.

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Повышение уровня слабой кислоты, называемой цитратом мочи, и повышение щелочности мочи может помочь предотвратить образование камней в почках.

По данным Национального фонда почек, ежедневное употребление четырех унций концентрата лимонного сока, смешанного с водой, может помочь предотвратить образование камней в почках.

2. Поддерживает здоровье сердца.

Лимоны богаты витамином С и другими антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца. Потребление достаточного количества витамина С защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Это может помочь предотвратить атеросклероз (накопление бляшек в артериях), состояние, которое увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

3. Улучшает усвоение железа.

В одном лимоне содержится более 30% дневной нормы витамина С, важного для усвоения железа, а также для снижения риска сердечных заболеваний.

Сочетание пищевых источников железа с витамином С помогает усваивать железо более эффективно. Он может предотвратить железодефицитную анемию - состояние, возникающее, когда организму не хватает железа для выработки гемоглобина.

4. Предотвращает повреждение клеток.

Антиоксиданты в лимонах предотвращают повреждение клеток, связанное с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые, хронические заболевания почек, рак и хроническая обструктивная болезнь легких.

Советы по употреблению лимона

Добавление небольшого количества лимона в течение дня может помочь увеличить потребление витамина С и антиоксидантов для поддержания здоровья. Вот несколько советов, как есть больше лимонов: