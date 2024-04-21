Эта приправа обладает широким спектром действия на организм.

Многие факторы, в том числе то, что мы едим, количество сна, уровень стресса и даже факторы окружающей среды могут способствовать воспалению.

Вот почему, по словам диетологов, важно принимать превентивные меры и включать в рацион полезные для здоровья продукты и травы, которые могут помочь уменьшить хроническое воспаление, пишет Eatingwell. В связи с этим диетологи рекомендуют употреблять розмарин как траву № 1, помогающую уменьшить воспаление.

Одно исследование показало, что хроническое воспаление является причиной почти половины смертей во всем мире. Доктор медицинских наук, диетолог Эмбер Панконин сказала: "Важно помнить, что как генетика, так и диета могут играть роль в воспалении и заболевании. Есть несколько исследований, которые могут указать на то, как определенные питательные вещества, такие как полезные для сердца масла, полифенолы и антиоксиданты, могут помочь уменьшить воспаление в организме. Однако хроническое воспаление связано с такими заболеваниями, как рак, ожирение, болезни сердца, диабет и даже депрессия".

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Справиться с этим всем поможет грамотная диета, в которой будет место и розмарину. Это одна из 14 трав и специй, которые диетологи рекомендуют употреблять, а также является травой № 1, помогающей уменьшить воспаление.

Розмарин богат множеством фитосоединений. Панконин рассказала: "Розмарин содержит полифенолы, которые могут оказывать противовоспалительное действие, воздействуя на различные пути, участвующие в воспалительной реакции. В частности, розмарин содержит соединения, которые могут подавлять цитокины, контролирующие воспаление в организме. Розмарин также богат антиоксидантами, которые могут помочь нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить окислительный стресс, что может улучшить здоровье клеток".

В обзоре 2020 года были оценены доступные исследования розмарина и его роли при расстройствах нервной системы. Ученые обнаружили, что розмариновая и карнозиновая кислоты, присутствующие в розмарине, обладают наибольшим лечебным действием среди фенольных соединений. Эти соединения обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают лечить воспаления.

Ученые пришли к выводу, что розмарин следует рассматривать как альтернативную терапию для лечения воспалений, боли, тревоги и расстройств памяти.

Другие новости о пользе трав

Витаминные травяные чаи - отличная альтернатива любому другому горячему напитку. От сбора, который вы купите, будет зависеть польза для той или иной части тела, а также конкретного органа. В любом случае, травяные чаи - это несомненный must have любого человека.

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