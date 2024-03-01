Сельдерей содержит несколько растительных соединений и питательных веществ, которые полезны для здоровья сердца.

Сельдерей можно употреблять как в свежем виде, так и в приготовленном, например, в салатах и супах. Его также широко употребляют в виде сока.

Сельдерей питателен, и добавление его в рацион может принести пользу здоровью несколькими способами, например, улучшить потребление антиоксидантов и способствовать здоровому уровню артериального давления, пишет Health.

Улучшит здоровье сердца

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Сельдерей содержит несколько растительных соединений и питательных веществ, которые полезны для здоровья сердца. Он может снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое кровяное давление, атеросклероз и образование тромбов.

А сок сельдерея богат калием, минералом, необходимым для регуляции кровяного давления.

Содержит антиоксидантные и противовоспалительные соединения

Сельдерей содержит множество веществ, оказывающих антиоксидантное и противовоспалительное действие на организм. Антиоксиданты помогают предотвратить повреждение клеток.

Кофеиновая кислота, феруловая кислота, апигенин, п-кумаровая кислота, лютеолин и кемпферол - это лишь несколько примеров мощных антиоксидантов, обнаруженных в сельдерее.

Пищевая ценность сельдерея

Сельдерей является хорошим источником ряда питательных веществ, включая клетчатку, витамины и минералы. Кроме того, в сельдерее очень мало углеводов, что делает его популярным овощем среди тех, кто соблюдает низкоуглеводные диеты, такие как кето-диета.

Сельдерей очень низкокалориен: два больших стебля содержат менее 20 калорий. Это связано с тем, что вода составляет 95% веса сельдерея, что делает его особенно увлажняющим продуктом.

Два больших стебля сельдерея покрывают 12% ежедневной потребности в фолиевой кислоте, витамине B, необходимом для созревания эритроцитов, синтеза ДНК и деления клеток.

Сельдерей также является хорошим источником витамина К, который необходим для функционирования белков, участвующих в свертывании крови и поддержании здоровья костей.

Также сельдерей содержит калий, марганец, витамин С и клетчатку. Употребление двух больших стеблей сельдерея в день покроет 7% ежедневной потребности в клетчатке, которая поддерживает здоровье сердца и пищеварительной системы, обеспечивая здоровую среду кишечника, предотвращая запоры и снижая уровень липидов в крови.

Другие новости о пользе овощей

В целом овощи очень полезны для здоровья, но ученые и диетологи выделяют среди них несколько групп самых полезных. Например, листовая зелень - один из самых полезных продуктов. Исследованиями доказано, что эти овощи снижают риск сердечных заболеваний и даже развития некоторых видов рака.

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