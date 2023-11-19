Риск смерти среди тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, увеличивается по мере того, как время, затрачиваемое на физическую активность средней и высокой интенсивности, сокращается.

Проводить много времени в сидячем положении вредно для здоровья. Поэтому эксперты решили выяснить, сколько физических упражнений необходимо, чтобы нейтрализовать негативные последствия от сидения в течение всего дня.

Исследования показывают, что для этого достаточно 30-40 минут активных физических нагрузок в день, пишет Science Alert. Отмечается, что до 40 минут "физической активности умеренной и высокой интенсивности" каждый день - это примерно то количество, которое сбалансирует 10 часов сидения на месте, хотя любое количество упражнений или даже просто вставание в некоторой степени помогают.

Эти данные основаны на метаанализе, изучившем девять предыдущих исследований, в которых приняли участие в общей сложности 44370 человек в четырех разных странах, которые носили ту или иную форму фитнес-трекера.

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Анализ показал, что риск смерти среди тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, увеличивается по мере того, как время, затрачиваемое на физическую активность средней и высокой интенсивности, сокращается.

"У активных людей, выполняющих около 30-40 минут физической активности умеренной и высокой интенсивности, связь между продолжительным сидячим образом жизни и риском смерти существенно не отличается от тех, кто ведет малосидячий образ жизни", - объяснили исследователи.

Другими словами, занятия некоторыми достаточно интенсивными видами деятельности - езда на велосипеде, быстрая ходьба, работа в саду - могут снизить риск более ранней смерти до того уровня, который был бы, если бы вы не сидели без дела, в той мере, в какой эту связь можно увидеть в накопленных данных многих тысяч людей.

Хотя метаанализы, подобные этому, всегда требуют тщательного объединения точек между отдельными исследованиями с разными добровольцами, временными рамками и условиями, преимущество этого конкретного исследования заключается в том, что оно опиралось на относительно объективные данные, полученные от носимых устройств, а не на данные, предоставленные самими участниками.

Исследование было опубликовано одновременно с выпуском Глобальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по физической активности и малоподвижному поведению, составленных 40 учеными на шести континентах. Британский журнал спортивной медицины (BHSM) также выпустил специальное издание, в котором представлено исследование и пересмотренные рекомендации.

"Как подчеркивается в этих рекомендациях, любая физическая активность имеет значение, и любое ее количество лучше, чем ничего. Люди по-прежнему могут защитить свое здоровье и компенсировать вредные последствия отсутствия физической активности", - сказал исследователь физической активности и здоровья населения Эммануэль Стаматакис из Сиднейского университета в Австралии.

Исследование, основанное на фитнес-трекерах, в целом соответствует рекомендациям ВОЗ 2020 года, которые советуют 150-300 минут физической активности умеренной интенсивности или 75-150 минут интенсивной физической активности каждую неделю для противодействия малоподвижному образу жизни.

Подъем по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом, игры с детьми и домашними животными, занятия йогой или танцами, выполнение домашних дел, ходьба и езда на велосипеде - все это считается способами, с помощью которых люди могут быть более активными. И если вы не можете сразу уделить 30-40 минут, говорят исследователи, начните с малого.

"Хотя новые рекомендации отражают лучшие из имеющихся научных знаний, в наших знаниях все еще существуют некоторые пробелы. Например, нам до сих пор не ясно, где именно находится планка "слишком много сидеть". Но это быстро развивающаяся область исследований, и мы надеемся, что получим ответы через несколько лет", - сказал Стаматакис.

Сколько нужно ходить, чтобы снизить риск ранней смерти

Как сообщал УНИАН, ранее исследователи выяснили, что всего 4000 шагов в день может быть достаточно, чтобы снизить риск ранней смерти человека. В частности, прохождение не менее 3967 шагов в день помогает человеку снизить риск смерти от любой причины. А прохождение не менее 2337 шагов в день начало снижать риск смерти от сердечных заболеваний.

Но ученые обнаружили, что каждый дополнительный шаг приносит больше пользы для здоровья: риск умереть от любой причины или от сердечно-сосудистых заболеваний значительно снижается с каждыми 500-1000 дополнительными шагами, которые человек проходит.

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