Кардиолог отметил, что этот орех можно есть в любое время суток и вы гарантированно извлечете пользу.

Когда речь идет о риске сердечно-сосудистых заболеваний, влияет очень много факторов. Один из них - то, что люди кладут в рот. В связи с этим кардиологи отмечают, что диета важна, когда речь идет о здоровье сердца.

"Продукты, которые мы едим, влияют на развитие нескольких факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет", - объяснил кардиолог из Memorial Hermann Кевин Рабии, пишет Parade. Он добавил, что, понимая, какие продукты принесут наибольшую пользу, человек может поддерживать сердечно-сосудистую систему в наилучшей форме.

Например, Рабии рекомендует для здоровья сердца употреблять продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров, таких как орехи. "Важно помнить, что жиры являются неотъемлемой частью нашего тела. Однако не все из них одинаковы. Орехи содержат более высокий уровень ненасыщенных жирных кислот, которые защищают сердечно-сосудистую систему и снижают уровень плохого холестерина", - сказал специалист.

Видео дня

Рабии также поделился, какие орехи ест почти каждый день, чтобы держать сердце здоровым. Он настолько любит миндаль, что всегда держит его под рукой. "Мне нравится миндаль, потому что это легкая, полезная и вкусная закуска. Я стараюсь держать небольшой контейнер с миндалем в машине или на работе, когда я чувствую голод. Это также может удержать от выбора нездоровых закусок", - поделился кардиолог.

Он отметил, что независимо от того, когда и как вы едите миндаль, вы получите жизненно важные питательные вещества. "Хотя существует много орехов, полезных для сердца, миндаль считается одним из лучших вариантов", - убеждает специалист. Он уточнил, что в этих орехах высокий уровень белка, полезных жиров и других питательных веществ, включая витамин Е, витамины группы В, магний и кальций.

Однако специалист предупредил, что контроль порций имеет жизненно важное значение, независимо от того, какой орех вы предпочитаете. "Я бы не сказал, что следует избегать каких-то конкретных орехов, но я бы позаботился о контроле за порциями. Орехи очень калорийны, и их легко переесть", - предупредил он.

Другие новости о пользе орехов

Орехи являются одним из главных продуктом питания для всех - от тех, кто придерживается диеты, до любителей перекусить. Врач-диетолог из Института здоровья пищеварительной системы Джейми Аллерс рассказала, все ли орехи одинаково полезны.

Вас также могут заинтересовать новости: