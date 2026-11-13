Вакцина против гриппа уже поступает в аптеки Украины: в Минздраве назвали причину задержек

В этом году производители сообщали о глобальной задержке производства вакцин против гриппа.

Первые 266 тысяч доз вакцины против гриппа прошли государственный контроль качества и поступают в медицинские учреждения и аптечную сеть. Как сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале, вакцина французского производства получила положительное заключение Укрфармагентства о соответствии требованиям государственных и международных стандартов.

В то же время еще 140 тыс. доз вакцины против гриппа производства Республики Корея находятся на лабораторном контроле.

"Грипп часто путают с простудой, однако это разные заболевания. В отличие от большинства других острых респираторных вирусных инфекций, грипп обычно начинается внезапно – с резкого повышения температуры. Впоследствии могут появиться кашель, затрудненное дыхание, насморк и боль в горле", – напомнили в Минздраве.

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Кроме того, грипп может протекать в тяжелой форме и вызывать серьезные осложнения со стороны сердца, легких, почек и других органов.

"Самый эффективный способ профилактики гриппа – ежегодная вакцинация. Она рекомендована, но не входит в перечень бесплатных прививок согласно Календарю профилактических прививок. Вакцинироваться можно в течение всего эпидемического сезона", – отмечается в сообщении.

Задержка с вакцинами

В этом году производители сообщали о глобальной задержке производства вакцин против гриппа. В Минздраве пояснили, что это связано с переходом от четырехвалентных к трехвалентным вакцинам в соответствии с обновленными рекомендациями Всемирной организации здравоохранения относительно состава препаратов на сезон 2026–2027 годов.

"Состав вакцин пересматривается ежегодно, чтобы обеспечить защиту от актуальных штаммов вирусов гриппа", – добавили в министерстве.

Ситуация с вакцинами

Как сообщал УНИАН, ранее врач-педиатр Евгений Комаровский подчеркнул, что из-за сложной ситуации с энергетикой в Украине могут возникнуть проблемы с доступом к вакцинам. По словам врача, в прошлом году большая часть его пациентов не смогла сделать прививку от гриппа из-за отсутствия препаратов.

В то же время терапевт Марина Крапивнер рассказала, что в настоящее время грипп массово не фиксируется, коронавирус протекает как обычная ОРВИ, но наблюдается много случаев стрептококковой ангины. На тот момент она отмечала, что пока вакцины от гриппа в Украине отсутствуют, но есть надежда, что они появятся в ближайшее время.

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