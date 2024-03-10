Диетологи отметили, что этот орех особенно богат жирными кислотами омега-3, которые уменьшают воспаление и предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

Сердечные заболевания являются основной причиной смертности в мире. Эти заболевания вызваны тремя основными факторами: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и курение.

Также риск сердечно-сосудистых заболеваний может увеличить генетика, малоподвижный образ жизни и чрезмерное употребление алкоголя. С другой стороны, диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирными белками и полезными жирами, может поддержать здоровье сердца, пишет Eatingwell.

В частности, орехи являются одним из лучших источников белка и жиров для здоровья сердца. Они полны полезных для сердца жиров, растительных белков, клетчатки и важных микроэлементов. При этом специалисты выделяют один орех среди остальных: грецкий. Грецкие орехи содержат больше омега-3 жирных кислот, чем любой другой орех. Кроме того, эти орехи приносят много других преимуществ для здоровья.

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Польза грецких орехов для здоровья сердца

Богат жирными кислотами омега-3

Жирные кислоты омега-3 — это тип полиненасыщенных жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление в организме. Поскольку хроническое воспаление связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, омега-3 могут помочь.

Исследование показало, что ежедневное употребление около двух унций грецких орехов в течение месяца увеличивает содержание омега-3 в организме человека.

Хороший источник полезных для сердца жиров

В каждой унции грецких орехов содержится 18,5 граммов жира, 90% из которых составляют ненасыщенные жиры. В них содержится 13,4 грамма полиненасыщенных жиров и 2,5 грамма мононенасыщенных жиров, которые могут помочь снизить уровень холестерина и предотвратить сердечные заболевания.

Высокое содержание клетчатки и микроэлементов

Грецкие орехи - это растительная пища, богатая клетчаткой, микроэлементами и антиоксидантами. В каждой унции (около горсти) грецких орехов содержится два грамма клетчатки, или 7% дневной нормы.

Кроме того, грецкие орехи содержат антиоксиданты, в том числе фитостеролы и полифенолы. Эти антиоксиданты помогают уменьшить окислительный стресс, воспаление и кровяное давление.

Другие орехи для здоровья сердца

Диетологи отметили, что если вы заботитесь о своем сердце, то в рацион также можно добавить фисташки, арахис, фундук, миндаль.

Другие новости о пользе орехов

Всем известно, что орехи полезны, независимо от типа — грецкие орехи, миндаль, фисташки, кешью, пекан, ведь каждый вид орехов полон питательных веществ. Диетологи рассказали, что же будет с организмом, если есть орехи каждый день.

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