Наука и эксперты детально рассказали о влиянии кофе на артериальное давление и как безопасно им наслаждаться.

Кофе в основном любят за его стимулирующий эффект, который помогает человеку чувствовать себя бодрым. Хотя это также причина, по которой кофе может повышать кровяное давление.

"Кофеин может временно повышать кровяное давление, даже у людей без гипертонии. Это связано с его стимулирующим действием на центральную нервную систему, вызывая выброс адреналина и блокируя аденозин, химическое вещество, которое помогает кровеносным сосудам расслабляться", - объяснила диетолог Киран Кэмпбелл, пишет Eatingwell.

Когда аденозин блокируется, кровеносные сосуды сужаются, что может привести к повышению кровяного давления. Исследования показывают, что в краткосрочной перспективе кофе действительно может повышать кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Однако это не обязательно приводит к высокому кровяному давлению в долгосрочной перспективе.

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"Со временем у большинства людей развивается толерантность к кофеину. Умеренное потребление кофеина не приводит к постоянному повышению артериального давления у большинства здоровых взрослых", - сказал кардиолог Эдо Пас.

Аденозин — это молекула, которая усиливает сонливость. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, поэтому он помогает вам чувствовать себя более бодрым и внимательным. При этом аденозин также влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кофе содержит много антиоксидантов, включая полифенолы. Эти антиоксиданты могут помочь расширить кровеносные сосуды, что со временем может снизить артериальное давление. Фактически, некоторые исследования показали, что антиоксидантные преимущества кофе могут перевесить эффекты кофеина, повышающие артериальное давление.

Исследование показало, что у пациентов с гипертонией, которые выпивали от половины до двух с половиной чашек кофе в день, сосудистая функция была лучше, чем у тех, кто вообще не пил кофе.

Какое количество кофе безопасно для артериального давления

Большинство органов здравоохранения считают до 400 мг кофеина в день (примерно 4–5 чашек) в целом безопасным для здоровых взрослых. Однако, если у вас гипертония, вам, возможно, придется ограничить потребление до меньшего количества.

Людям с проблемами артериального давления "я обычно рекомендую не более одной чашки в день", - сказал Пас. "Следите за тем, как ваш организм реагирует на разные типы и количества, и вы можете попробовать меньшие порции, половину кофеина или без кофеина", - добавил он.

Другие новости о кофе

Ученые назвали восемь преимуществ кофе для здоровья. Ежедневная порция кофеина - от снижения риска диабета до предотвращения болезни Альцгеймера - более действенна, чем вы думаете, утверждают ученые.

Среди прочего, по данным исследований, кофе не только содержит мало калорий, но и повышает способность организма сжигать калории, активизируя бурый жир.

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