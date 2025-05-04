Этот напиток может идеально вписаться в любой рацион.

Оливковое масло в кофе обеспечивает уникальный вкус, наполненный полезными соединениями каждого ингредиента. При употреблении кофе с оливковым маслом поможет уменьшить воспаление и снизить риск многих хронических заболеваний.

Польза кофе с оливковым маслом

1. Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Исследования показывают, что употребление более половины столовой ложки оливкового масла в день связано с 15-процентным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний в целом и 21-процентным снижением риска ишемической болезни сердца.

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2. Предотвращает инсульты

Свойства оливкового масла, которые помогают снизить артериальное давление и уровень холестерина, также могут защитить от инсульта. Ежедневное употребление 1,5–2,2 столовых ложек оливкового масла может снизить риск инсульта и сердечных заболеваний.

3. Снижает риск деменции

Исследование установило, что люди, которые потребляли всего 1,5 чайных ложки оливкового масла в день, имели на 28% меньше шансов умереть от деменции. Эта уникальная защита охватывала даже тех, кто подвергался наибольшему риску деменции из-за генетики и нездорового питания.

4. Способствует долголетию и профилактике хронических заболеваний

Исследование 2022 года показало, что потребление большего количества оливкового масла может снизить риск преждевременной смерти от определенных типов заболеваний: Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, респираторных заболеваний.

5. Улучшает здоровье кишечника

Антиоксиданты и мононенасыщенные жиры в оливковом масле обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь при воспалительных заболеваниях кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона.

Исследования показали, что потребление масла первого отжима значительно улучшает маркеры воспаления и симптомы, такие как вздутие живота, запор, неполное опорожнение кишечника и позывы к дефекации.

6. Снижает риск метаболического синдрома

Состояние, известное как метаболический синдром, определяется совокупностью факторов риска, таких как гипертония (высокое кровяное давление), ожирение и гипергликемия (повышенный уровень сахара в крови), все из которых повышают риск развития болезней сердца, инсульта и диабета 2 типа.

7. Уменьшает симптомы депрессии

В одном исследовании у людей с тяжелой депрессией наблюдалось значительное улучшение симптомов после употребления 25 миллилитров (около 1,7 столовых ложек) оливкового масла ежедневно в течение 52 дней, , но польза не распространялась на людей с легкой и умеренной депрессией.

8. Прекращает воспалительные заболевания суставов

Исследования показывают, что употребление оливкового масла может иметь преимущества для людей с воспалительными заболеваниями суставов, такими как ревматоидный артрит (РА).

Недостатки употребления кофе с оливковым маслом

1. Увеличивает ежедневное потребление калорий

Одна столовая ложка оливкового масла первого отжима содержит около 119 калорий.Дополнительные калории могут помешать целям по снижению веса.

2. Может вызвать проблемы с пищеварением

Чрезмерное употребление оливкового масла может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как вздутие живота и диарея.

3. Может быть невкусным

В зависимости от ваших предпочтений добавление оливкового масла в кофе может просто показаться вам неприятным на вкус.

Как приготовить кофе с оливковым маслом

Ингредиенты:

Немного овсяного молока;

1 столовая ложка оливкового масла первого отжима;

1 порция эспрессо.

Смешайте овсяное молоко и оливковое масло, затем подогрейте на плите или в микроволновке. Когда оно нагреется, используйте вспениватель молока или блендер, чтобы смешать до однородной, пенистой и полностью смешанной массы. Добавьте порцию эспрессо в кружку и вылейте смесь молока и оливкового масла в эспрессо.

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