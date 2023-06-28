Оккупанты запретили оказывать медицинскую помощь украинцам.

Российские оккупанты продолжают издеваться над украинцами, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях.

Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр. "В населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка Херсонской области оккупанты строго запретили оказывать бесплатную медицинскую помощь нашим людям, которые не получили паспорт РФ или не подали заявок на получение российских паспортов", - сообщила она.

Репрессии оккупантов

Российские оккупанты с начала войны разбили многие больницы. Так, 9 июня россияне обстреляли больницу в городе Гуляйполе Запорожской области. Тогда погибли два человека, три были ранены. А на оккупированных территориях россияне превратили все больницы в военные госпитали.

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Кроме того, россияне заставляют украинцев получать российские паспорта. Для этого они всячески шантажируют украинских граждан, в том числе и непредоставлением медицинской помощи ни детям ни взрослым.

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