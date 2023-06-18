В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций по аммиаку.

По состоянию на 18 июня 2023 по результатам проведенных исследований водоемов на территориях Николаевской области, подвергшихся подтоплению, холерного вибриона в воде не обнаружено. Но выделен холероподобный вибрион, который является маркером возможного наличия холерного вибриона.

Об этом сообщает Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здоровья Украины.

Отмечается, что холероподобный вибрион, выявлен:

в реке Ингулец (в районе города Снигиревка);

в Бугском лимане (в районе пляжа "Чайка" и рекреационной зоне "Намыв" в Николаеве);

в реке Ингул (город Николаев);

в Днепро-Бугском лимане.

Также отмечается, что существенно превышены показатели лактозо-положительной кишечной палочки. При допустимом уровне в 5000 ед., этот показатель в реке Ингулец составляет 240000000, а в Днепро-Бугском лимане - 6200-13000.

"По санитарно-химическим показателям в реке Ингулец не соответствовали нормативам растворенный кислород, сухой остаток, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций по аммиаку", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что нефтепродукты и пестициды в отобранных на исследование пробах отсутствуют.

В Центре с целью недопущения возникновения острых кишечных инфекций, рекомендуют не употреблять воду в питьевых целях, не купаться в открытых водоемах, не употреблять речную рыбу (в том числе вяленую, слабосоленую, копченую), обрабатывать руки антисептическими средствами.

Подрыв Каховской ГЭС - последствия

Как сообщал УНИАН, с момента подрыва Каховской ГЭС оккупантами 6 июня было проведено более тысячи исследований воды.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что происходит ежедневный мониторинг. Пока ни одного холерного вибриона, патогенного для человека, выявлено не было. Он отметил, что проверяются все случаи острых кишечных инфекций, то есть идет тестирование на холеру во всех областях. Ни одного подтвержденного по состоянию на 13 июня не было.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждал, что в водоемах зафиксировано значительное превышение кишечной палочки. Но перед подачей потребителям вода обрабатывается, поэтому опасности нет.

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