С момента подрыва Каховской ГЭС оккупантами 6 июня провели уже более тысячи исследований воды.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что по состоянию на 13 июня на территориях, подтопленных в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС холера не обнаружена. Кроме того, холерные вибрионы не обнаружили ни в одной из украинских областей.

"Относительно холеры – происходит ежедневный мониторинг. На сегодня ни одного холерного вибриона, патогенного для человека, обнаружено не было. Речь идет обо всей территории, начиная от Запорожья до Днепра, Одессы. Более того, проверяем все случаи острых кишечных инфекций. То есть если человек заболел и попал в инфекционную больницу, то с 1 июня и вплоть до конца сентября дополнительно тестируем каждый такой случай на холеру во всех областях. Соответственно, с 1 июня такие случаи тщательно тестируются. Ни одного подтвержденного по состоянию на сейчас у нас нет", – рассказал он в комментарии "Эспрессо".

По словам Кузина, исследования поверхностных вод, централизованного снабжения и т.д. проводят по всему побережью на территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. С момента подрыва Каховской ГЭС оккупантами 6 июня таких проверок провели уже более тысячи.

"Уже сейчас мы начинаем получать результаты. То, что мы видим – загрязнение именно поверхностных водоемов, которые касаются Черного моря, реки и русла Днепра. На территории Николаевской, Херсонской, Одесской области – запрещено купаться. Замечу, на этой неделе мы также начали регистрировать появление вирусов в морской воде. Поэтому человек, который потенциально будет нарушать установленные запреты и купаться в таких водоемах, конечно, может заболеть острой кишечной инфекцией. Это не смертельное заболевание, часто проходит за 3-5 суток", – резюмировал он.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года стал одной из крупнейших в Европе техногенных катастроф, вызванных человеком, за последние десятилетия. Из-за неконтролируемого спуска воды из водохранилища затопило десятки населенных пунктов, в том числе и те, что во временной оккупаций.

По данным МВД, из-за российского теракта в Херсонской области погибли по меньшей мере 10 человек, почти 50 человек, среди которых и дети, считаются пропавшими без вести. О количестве жертв на оккупированной территории информации нет.

В то же время местная жительница оккупированной Херсонщины рассказала, что россияне не дают людям эвакуироваться. Тела погибших людей заметили даже на крышах домов, кроме того, в домах плавают трупы.

Вас также могут заинтересовать новости: