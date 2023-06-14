В области запрещено купаться, использовать воду из рек, продавать рыбу.

В водоемах Николаевщины зафиксировано значительное превышение кишечной палочки, но перед подачей потребителям вода обрабатывается, поэтому опасности нет. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, комментируя ситуацию с водой в области.

"Есть кишечная палочка, значительное очень превышение. Оно очистными сооружениями ликвидируется, но запрещено купаться, использовать воду из рек, продавать рыбу – есть последствия очень существенные", - отметил Ким.

Также он отметил, что в отличие от Кривого Рога, где уровень водозабора упал, на Николаевщине он вырос. "То есть на водопотребление и на водозабор это не влияет", - отметил Ким и заверил, что проблем с водоснабжением не будет.

Он отметил, что Николаев с проблемой водоснабжения уже живет 1,5 года, поэтому удалось приспособиться, наладить резервные точки подкачки.

В то же время Ким призвал не комментировать подробно тему воды, отметив, что часто после сообщения о восстановлении источников водоснабжения россияне начинают обстреливать водозаборные станции.

"И после того у нас некоторое время – неделя, две, три - снова проблемы с водой", - подчеркнул глава ОВА.

Ситуация с подтоплением на Николаевщине

Из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами затоплены десятки населенных пунктов. В результате подтопления в Николаевской области есть жертвы - погибли пожилые мужчина и женщина. Сейчас в области остается подтопленным 31 населенный пункт.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин успокоил украинцев, что по состоянию на 13 июня на подтопленных территориях холера не обнаружена.

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