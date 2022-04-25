Отмечается, что отсутствие учреждений здравоохранения угрожает жизни тысячи людей в оккупированных городах.

Военные РФ целенаправленно разрушают медицинскую инфраструктуру Украины и во время обстрелов целят по машинам экстренной медицинской помощи.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, с начала войны России против Украины оккупанты уже разрушили 347 учреждений здравоохранения, из которых 36 восстановить уже невозможно.

В Луганской области все медицинские учреждения и больницы повреждены или подверглись разрушениям. Отсутствие учреждений здравоохранения угрожает жизни тысячи людей в оккупированных городах.

"В ВОЗ констатировали, что система здравоохранения на востоке Украины практически уничтожена, они подтвердили 162 нападения на медицинские учреждения и персонал, в результате которых погибли по меньшей мере 73 человека", – отметила Денисова.

Также она рассказала, что российские оккупанты не предоставляют разрешение ВОЗ хотя бы на два дня приехать в Мариуполь и других районов, в которых критическая ситуация, чтобы оценить потребности системы здравоохранения и оказание жизненно необходимых медицинских услуг больным и раненым.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что медицинская система Украины перешла на военные рельсы, чтобы украинцы не страдали от отсутствия медицинских препаратов и повышения цен.

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