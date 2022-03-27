Граждане Украины на территории стран ЕС получают медицинскую помощь бесплатно в полном объеме, узнал министр здравоохранения.

В условиях военного положения в Украине действует система самообращения к врачам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона UAРазом.

Так, отвечая на вопрос, как украинцам сейчас получить медицинскую помощь в случае необходимости, Ляшко сказал: "Надо обратиться в больницу независимо от места пребывания. Мы отменили направление по электронным направлениям. В условиях военного положения действует система самообращения. И можно получить медпомощь у любого семейного врача, даже если с ним не подписана декларация".

Ляшко добавил, что в случае если вам отказывают в оказании медицинской помощи, не хотят принимать по каким-либо причинам, следует звонить на горячую линию министерства 0800 60 20 19.

"Мы обязательно рассмотрим этот случай и будем принимать соответствующие меры реагирования", - сказал министр.

Относительно медпомощи украинцам, которые, спасаясь от боевых действий и бомбардировок, выехали за границу, Ляшко отметил, что там также она должна предоставляться.

"Буквально на прошлой неделе я проводил дополнительное совещание со всеми министрами здравоохранения стран Европейского Союза. И дополнительно мы проводим почти еженедельные брифинги с министром здравоохранения Польши, чтобы урегулировать вопрос получения медицинской помощи украинцами, которые из-за военного положения покинули территорию нашей страны. Меня заверили все министры о том, что украинцы получают медицинскую помощь бесплатно в полном объеме на территории стран ЕС", - сказал Ляшко.

Если возникают вопросы, он посоветовал обращаться в украинское посольство в той стране, где находится человек, или на сайт Министерства иностранных дел.

"У них есть подробные инструкции. Потому что в каждой стране по-разному, и могут быть определенные особенности относительно выдачи лекарственных средств или получения медицинской помощи", - отметил министр.

Также в Министерстве здравоохранения сообщили, что украинским медицинским учреждениям и учреждениям в сфере здравоохранения передано 590 станций спутникового интернета StarLink компании SpaceX.

Благодаря терминалам StarLink больницы будут иметь бесперебойный доступ к спутниковому интернету. В случае перебоев со связью каждая станция сможет раздавать Wi-Fi.

Это позволит больницам иметь доступ к спутниковому интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно отсутствует связь.

Напомним, 24 февраля рано утром войска России ворвались в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь и Херсон. В Украине ввели военное положение, а позже срок его действия был продлен.

Вас также могут заинтересовать новости: