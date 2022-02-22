В частности 21 февраля бригада медиков 803 доставила трех больных военнослужащих в медучреждение города.

Врачи Харьковской области помогают транспортировать раненых защитников. Недавно в медучреждения города доставили 3 военнослужащих.

Об этом сообщили в Харьковском областном Центре ЭМП.

Как пояснили медики, Харьковская область расположена близко к зоне проведения Операции объединенных сил. Поэтому врачи из Харькова постоянно транспортируют раненых, пострадавших и больных в медучреждения города.

"Как непосредственно из оккупированных городов, так и в "эстафетном порядке" от границы или определенных мест", – отметили медики.

В частности 21 февраля бригада медиков 803 доставила трех больных военнослужащих в медучреждение города.

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За сутки 21 февраля российские боевики 84 раза стреляли на Донбассе. В 64 случаях применяли запрещенное оружие. Оккупанты использовали 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибра 120 миллиметров, ручные противотанковые гранатометы и тому подобное. Под обстрелы попали более 40 населенных пунктов.

В результате таких действий врага, погибли 2 украинских военных, еще 12 получили ранения, 6 – боевых травм.

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