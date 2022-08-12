Мята - дешевое и скромное, но очень полезное растение при разных недугах.

Мята - очень полезное растение, которое применяли в медицине ещё в Древней Греции. Почти все виды мяты можно добавить в чай для аромата, но не все имеют целебные свойства. Самой полезной считается перечная мята - её можно выращивать на подоконнике в горшках. Посадите дома такое растение - и вы забудете о многих болезнях.

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При заболеваниях кишечника

Чай и настой мяты улучшает аппетит, обладает спазмолитическими свойствами и повышает секрецию пищеварительных желез. Настой листьев рекомендуется пить при гастрите, болях в кишечнике, энтероколитах, метеоризме, тошноте. Мятный чай быстро снимает изжогу.

При боли в груди

Перечная мята раздражает холодовые рецепторы, из-за чего сосуды расширяются. Благодаря этому свойству растение применяют при болях в груди и области сердца. Мята входит в состав популярных сердечных препаратов. Для снятия боли пьют остывший чай из листьев мяты.

При повышенном давлении

Перечная мята известна как дешевое и эффективное средство для снижения давления. При приступе гипертонии залейте несколько листьев перечной мяты кипятком и оставьте на 10 минут. Выпейте напиток, и давление вскоре понизится.

При болезнях кожи

Про болезнях кожи, дерматозе и ранах готовят примочки из мяты. Для этого мяту вместе со стеблями измельчают в кашицу и заливают кипятком. Эту массу заворачивают в ткань или марлю. Примочку прикладывают к больной коже. Также такая примочка эффективна при грибке ногтей.

Листья мяты можно добавить в ванну для целебного эффекта. Такая ванна распаривает кожу и обладает прекрасными антисептическими свойствами.

При болезненной менструации

Женщинам с болезненными месячными рекомендуется пить отвар мяты. Чтобы появился заметный эффект, мяту нужно пить длительное время и в каждый день месячных. Так цикл нормализуется, а менструации станут менее болезненными.

При стрессе и безсоннице

Перечная мята имеет выраженное седативное действие, что делает её прекрасным природным успокоительным. Отвар листьев рекомендуется при неврозе, истерии, стрессе, перенапряжении. Мятный чай перед сном помогает быстрее уснуть и крепче спать.

При болезнях ротовой полости

Ранозаживляющие и охлаждающие свойства мяты понадобятся вам при болезнях полости рта. Настоем листьев можно полоскать рот и горло, если есть болевые ощущения. Если вам делали стоматологические процедуры, то такие полоскания помогут ранам быстрее зажить. Приятный бонус - свежее дыхание.

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