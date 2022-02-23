Как снизить давление, если лекарств под рукой нет или они не помогли - читайте на УНИАН.

Повышенное давление - распространенный и смертельно опасный симптом. Чаще всего оно мучает пожилых людей, но и молодые люди иногда жалуются на плохое самочувствие. Повышенным считается любое давление, которое имеет значение выше 130/90. Скорую помощь нужно вызывать при любом резком повышении давления.

Повышенное давление легко определить с помощью тонометра. Другие его симптомы: головная боль, головокружение, боль в глазах, тошнота, боль в сердце и груди, сильное головокружение, слабость.

Первая помощь при повышенном давлении: порядок действий

Порядок действий при резком повышении давления следующий.

Примите один из препаратов от гипертонического криза: каптоприл, коринфар, фармадипин. При ощущении боли или тяжести в груди примите нитроглицерин под язык. Сядьте на стул или диван и опустите ноги. Подождите 40 минут, попробуйте другие описанные в статье методы. Если давление не снизилось или повысилось - вызывайте скорую.

Прохладный душ

Примите прохладный душ или лягте в ванну с прохладной водой. Температура воды не должна превышать 32 градуса. Таким образом тело охладится, пульс замедлится и давление быстро опустится.

Глубокое дыхание

Сядьте с ровной спиной и закройте глаза. Сделайте глубокий вдох, сосчитайте до 5, затем медленно выдохните. Делайте упражнение 3-4 минуты.

Ванночка для ног

Наберите в тазик горячую воду температурой примерно 45°. Погрузите в неё ноги по лодыжку и оставьте на 10 минут. Таким образом кровь прильет к ногам и общее артериальное давление снизится.

Чай с мятой

Перечная мята помогает снизить давление. Лучше залить кипятком свежие листья, но подойдет и высушенная трава.

Яблочный уксус

Смочите марлю или ткань в яблочном уксусе и приложите к ступням на 15 минут. Можно также принять его внутрь. 1 чайную ложку уксуса растворите в стакане теплой воды и выпейте.

Валерьянка

Валерьянка - мощное успокоительное, которое замедляет пульс и снижает давление. Очень важно не превышать дозу, указанную в инструкции к препарату.

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