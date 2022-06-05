Аптечная ромашка - очень полезное растение с большим спектром применения.

Аптечная ромашка - недорогое и универсальное средство от многих проблем со здоровьем. Благодаря простоте сбора и богатому на полезные вещества составу это растение применяют в медицине сотни лет.

Из ромашки обычно готовят чай - заливают 1 ч.л. сухих цветков кипятком, или отвар - 2 ст. ложки сухого сырья заливают стаканом кипятка и оставляют на 2 часа. Принимают ромашку небольшими порциями до еды.

УНИАН назвал 8 способов применения аптечной ромашки для здоровья.

Для кишечника

Ромашковый настой полезен для работы кишечника: он устраняет газообразование и спазмы, улучшает перистальтику. Растение помогает бороться с воспалениями желчевыделительной системы. Также ромашка полезна при язве и гастрите, поскольку понижает кислотность желудка.

Для нервной системы

Хорошо известны успокоительные свойства ромашки. Чай из этого растения уменьшает тревожность и раздражительность. Ромашку полезно пить перед сном - сон будет крепче, а работоспособность после пробуждения повысится.

При высоком давлении

Чай с ромашкой полезен при приступах гипертонии, чтобы быстро снять высокое давление. Для усиления эффекта рекомендуется добавить к ромашке мяту.

При болезнях кожи и геморрое

При экземах, фурункулезах, дерматитах, гнойных ранах и некоторых других кожных заболеваниях полезны теплые ванны с ромашкой. Также это растение помогает снять болевые ощущения при геморрое.

При цистите

При цистите полезно принимать отвар из сушеной ромашки. 10 г высушенных цветков залейте стаканом кипятка. Накройте емкость и оставьте настаивать на 30 минут. Принимайте по 60 мл отвара за полчаса до еды. Ромашка снимает воспаление, спазмы и болевые ощущения при мочеиспускании.

При болезнях зубов и десен

При болях в зубе и деснах, кровотечении во рту, а также боли после стоматологического вмешательства рекомендуется прополоскать рот ромашковым настоем или чаем. Но помните, что цветок лишь снимает боль, а не устраняет настоящую причину. Это не замена визита к стоматологу.

При простуде

Отваром ромашка полоскают горло при простуде, гриппе, ларингите и других ОРВИ. Растение снимает боль и помогает устранить воспаление. В народной медицине также популярны ингаляции с ромашкой, когда больной дышит парами горячего настоя.

Для женского здоровья

Чай с ромашкой может облегчить боль при менструации. Спринцевания ромашкой проводят при вагините, вульвите и молочнице. Кормящие женщины могут протереть грудь ромашковым отваром для снятия усталости и боли. А вот при беременности принимать ромашку нельзя.

Вас также могут заинтересовать новости: