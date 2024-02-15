Оказывается, некоторые препараты остаются активными даже через 15 лет после истечения срока годности и могут использоваться для лечения.

Оказывается, некоторые препараты остаются активными даже через 15 лет после истечения указанного срока годности и их можно применять для лечения.

Об этом в эфире телемарафона сказал кандидат медицинских наук Олег Швец в комментарии к сюжету о возможности употребления просроченных лекарств. В сюжете сообщалось, что в США регулярно проводят соответствующие исследования. По результатам одного из последних, что проведено Управлением по продовольствию и медикаментам США по заказу Пентагона, срок годности 88% препаратов может быть продлен в среднем на 5 лет. Так, средний срок удлинения для лекарств: парацетамола - составляет 2 года, для некоторых противовирусных препаратов – до 20 лет с момента выпуска. В то же время, порошок пенициллина не может быть удлинен в сроках применения. Управление по продовольствию и медикаментам США не рекомендует применять и просроченные глазные капли и инсулин.

Учитывая, что в Украине война и жители отдельных регионов имеют перебои с поставками лекарств, вопрос можно ли употреблять препараты после завершения срока годности, не становятся ли они ядом прокомментировал Швец.

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"Нет данных о том, что препараты представляют опасность токсического действия, отравления. Действительно, может уменьшаться эффективность определенных препаратов, например, антибиотиков. И причем это касается некоторых групп. Например тетрациклина, метронидазола и антибиотиков, которые выпускаются в ампулах. Также уязвимы препараты, требующие специальных условий хранения, например, в холодильнике. Такие препараты не стоит употреблять по истечении срока годности. Что касается других лекарств, то если есть потребность к применению этих лекарств и нет возможности достать/заменить на другие препараты с нормальным сроком годности, то такое употребление вполне возможно", - сказал он.

На просьбу уточнить, есть ли предел сроков возможного употребления просроченных лекарств он отметил: "Если процитировать американское исследование в конце прошлого века – было исследовано 100 наименований преператов со складов военных сил США - то 90% процентов из них были такими же активными через 15 лет после окончания срока годности. То есть это довольно большой период времени".

Но специалист все же советует употреблять препараты с незаконченным сроком годности, если есть такая возможность.

Ситуация с лекарствами в Украине

В некоторые населенные пункты сраны доставка продуктов питания, лекарств и других вещей первой необходимости затруднена из-за войны. Волонтерские группы пытаются доставлять гуманитарные грузы, но это не всегда удается из-за обстрелов оккупантов. Людям предлагают эвакуироваться, но часть не соглашается и остается в своих домах, оторванными от нормального обеспечения в частности лекарствами. Также граждане Украины на временно оккупированных территориях, особенно те, кто отказываются от российского пасопрта, имеют проблемы с обеспечением медпомощью и лекарствами. Оккупанты отказывают им, оказывая давление для принудительной паспортизации.

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