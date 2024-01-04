Инициатива может полностью решить проблему доступных лекарств на территории Украины уже в первой половине 2024 года, заявляют в Минреинтеграции.

Государственный почтовый оператор с 1 февраля планирует реализовать пилотный проект "Укрпочта-Лекарства" на деоккупированных и прифронтовых территориях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Пилотный запуск инициативы планируется с 1 февраля. С этой целью АО "Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих почтовых стационарных или мобильных отделениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая возможность позволит решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года. Для этого предварительно продолжается поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве. Также сейчас проходит набор фармацевтов, ведь отпускать нерецептурные и рецептурные лекарства имеет право только специалист.

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Кроме того, в планах внедрение горячей линии для оформления запросов от граждан.

"Укрпочта": последние новости

В канун Рождества " Укрпочта "показала заключительную марку 2023 года - "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре". Известно, что ее тираж составил 140 тысяч экземпляров

26 декабря стало известно, что "Укрпочта" из-за блокады западной границы впервые с 2002 года приняла международную почту через транспортировку грузовыми железнодорожными вагонами.

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