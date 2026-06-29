Какой чай лучше всего помогает при высоком давлении: ответ диетолога

При гипертонии важно следить за тем, что вы едите и пьете.

Здоровое артериальное давление действует как невидимый защитник здоровья сердца. Но высокое давление, также известное как гипертония, может нанести вред нашим кровеносным сосудам и органам. Чтобы снизить артериальное давление, важно обращать внимание на то, что вы едите и пьете, пишет EatingWell.

По словам автора статьи, дипломированного диетолога Лорен Манакер, людям с повышенным давлением рекомендуют придерживаться определенных диет, например диеты DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетический подход к борьбе с гипертонией). Этот план питания делает акцент на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, нежирном белке и молочных продуктах с низким содержанием жира, одновременно ограничивая соль, красное мясо, добавленный сахар и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.

"Что касается выбора напитков для поддержания нормального давления, чай является отличным вариантом. Но научные данные, похоже, свидетельствуют о том, что один вид чая превосходит другие, когда речь идет о контроле высокого кровяного давления", – пишет эксперт.

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Она рассказала, что чай является одним из самых популярных напитков в мире, уступая лишь обычной воде. Настоящие чаи, изготовленные из растения Camellia sinensis, – это черный, зеленый, белый и улун.

"Эти виды настоящего чая отличаются от травяных чаев, которые изготавливают из различных трав и специй. Настоящие чаи являются природным источником растительных соединений и антиоксидантов, которые поддерживают многие аспекты нашего здоровья, в частности здоровье сердца", – пояснила Манакер.

Чай, который лучше всего снижает давление

По её данным, среди четырёх видов настоящего чая именно зелёный чай имеет наибольшее количество клинических данных, связывающих его с улучшением показателей артериального давления, поэтому он считается лучшим выбором при гипертонии.

Метаанализ, опубликованный в журнале "Alternative Therapies in Health and Medicine", в котором оценивалось влияние зеленого чая (в виде напитка или добавки) на высокое кровяное давление, показал, что зеленый чай эффективно помогает снижать уровень артериального давления. В частности, у людей наблюдалось снижение систолического давления примерно на 3 мм рт. ст. и диастолического – на 1 мм рт. ст.

Как рассказала Манакер, зеленый чай содержит катехины – разновидность антиоксидантов, которые могут улучшать функцию кровеносных сосудов и поддерживать здоровье сердца.

В исследовании, опубликованном в журнале Life, отмечается, что эти вещества могут действовать несколькими способами: предотвращать сужение артерий, улучшать выработку оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды, а также уменьшать окислительный стресс и воспалительные процессы.

Кроме того, умеренное количество кофеина в чае может стимулировать кратковременное увеличение кровотока, что потенциально способствует улучшению общего состояния сердечно-сосудистой системы.

Как правильно заваривать зеленый чай

Как рассказала автор, зеленый чай легко приготовить: достаточно залить листья горячей водой и настаивать их в течение трех-пяти минут, после чего листья убрать. Он также прекрасно вкусен в холодном виде.

"Однако нет конкретной рекомендации относительно того, сколько именно чая нужно пить для поддержания здорового артериального давления. Ясно только одно: включить зеленый чай в свой ежедневный рацион напитков наряду с водой – это может быть хорошим решением", – говорится в статье.

Если вам хочется немного более сладкого вкуса, можно добавить небольшое количество меда. Что касается добавленного сахара, то его количество стоит контролировать, поскольку, по данным исследования, опубликованного в European Journal of Public Health, чрезмерное его потребление у некоторых людей связано с повышением артериального давления.

Ранее УНИАН писал о чае №1, который уменьшает воспаление в организме. Отмечалось, что таким чаем является имбирный чай. Он содержит биологически активные соединения гингерол и шогаол, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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