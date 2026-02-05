Кто сильнее влияет на здоровье ребенка – мать или отец: неожиданное открытие ученых

Ученые наблюдали взаимодействие между 10-месячными младенцами и их родителями, а затем снова обращались к этим семьям, когда детям исполнялось 2 и 7 лет.

Поведение отца может оказать решающее влияние на физическое здоровье ребенка в будущем, тогда как аналогичного эффекта со стороны матери исследователи не обнаружили. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что на протяжении большей части ХХ века и позже социальные ученые объясняли широкий спектр хронических проблем со здоровьем отношениями между младенцами и их матерями. Однако команда исследователей из Университета штата Пенсильвания выяснила, что в отдельных случаях раннее поведение родителей может оказать большее влияние на здоровье детей. Результаты исследования опубликованы в журнале Health Psychology.

В процессе изучения проблемы ученые наблюдали трехсторонние взаимодействия между 10-месячными младенцами, их отцами и матерями, а затем снова обращались к этим семьям, когда детям исполнилось 2 и 7 лет.

Видео дня

Они установили, что родители, которые были менее внимательными к своим 10-месячным детям, чаще испытывали трудности с совместным воспитанием – отстранялись или конкурировали с матерями за внимание ребенка. А в возрасте 7 лет дети таких родителей чаще имели маркеры плохого сердечного или метаболического здоровья, в частности воспаление и повышенный уровень сахара в крови.

Результаты удивили ученых

Между тем поведение матерей не имело такого же эффекта, рассказал постдокторант Колледжа здоровья и человеческого развития Пенсильванского университета и один из авторов работы Альп Айтуглу.

"Мы, конечно, ожидали, что семейная динамика – все в семье, и отец, и мать – будет влиять на развитие ребенка. Но в этом случае влияние обнаружили только со стороны отца", – сказал Айтуглу.

По его словам, когда поведение отца в трехсторонних взаимодействиях является негативным, "мы начинаем видеть, как этот негатив потенциально распространяется на всю семью и в конечном итоге влияет на здоровье ребенка".

Чтобы лучше это понять, команда из Пенсильвании проанализировала 18-минутные видеозаписи игровых взаимодействий матери, отца и ребенка в два периода. Они оценивали чувствительность отца, положительные эмоции, а также аспекты совместного родительства, в частности отстраненность и конкурентность. Такие проявления иногда возникали, когда отец пытался отвлечь внимание ребенка от матери, пояснил Айтуглу.

"Ты можешь не получить внимание ребенка, и это может заставить тебя отстраниться. Мужчины, по сравнению с матерями, чаще легко отступают, когда видят, что "не выигрывают", – пояснил Айтуглу.

Первые последствия заметны уже в 7 лет

Когда детям исполнилось 7 лет, исследователи взяли образцы крови из пальца, чтобы измерить четыре воспалительных и метаболических маркера. Данные показали две небольшие или умеренные корреляции: родители, которые более чутко взаимодействовали с младенцами, лучше сотрудничали в воспитании; а дети, чьи родители легче находили общий язык в совместном родительстве, имели более низкие уровни С-реактивного белка и гликированного гемоглобина.

Эти маркеры влияют на здоровье в долгосрочной перспективе, что свидетельствует о возможном повышенном риске хронических заболеваний в среднем или позднем возрасте, отмечается в статье.

Это не означает, что важен только отец, а не мать, подчеркнула доцент биоповеденческого здоровья Пенсильванского университета и соавтор статьи Анна Шрайер. По ее словам, результаты скорее свидетельствуют о том, что положительное участие родителей в раннем детском возрасте улучшает здоровье всей семьи.

Родительское поведение – лишь один из факторов, формирующих здоровье человека

Для объяснения результатов авторы предложили так называемую "гипотезу уязвимости отца". Она заключается в том, что родители могут быть особенно эмоционально чувствительными к напряжению между партнерами и вести себя так, что это негативно влияет на всю семью. Роль отца, пишут исследователи, "может уникальным образом позиционировать его как канал для реляционного стресса, который в конечном итоге формирует здоровье ребенка". Другое возможное объяснение - дети проводили больше времени наедине с матерями, поэтому в групповых ситуациях были более чувствительными к поведению родителей.

"Это своеобразная упущенная возможность для того из родителей, кто вынужден идти зарабатывать деньги", – сказал Айтуглу.

Профессор психологии Северо-Западного университета Грег Миллер, который исследует влияние стресса на здоровье, отметил, что предыдущие работы "почти не изучали роль родителей", ведь исследователи обычно просят сопровождать ребенка на тестирование обычно мать.

Он добавил, что поведение родителей - лишь один из многих факторов, которые формируют здоровье человека во взрослом возрасте, наряду с питанием и физической активностью. Однако именно родители могут "формировать то, как мы взаимодействуем с социальным миром, как реагируем на вызовы и стресс".

Ранее УНИАН писал о топ-7 родительских привычках, которые заставляют взрослых детей переехать в другой город. По мнению психологов, это нарушение личных границ, нежелательные советы, навязывание чувства вины, чрезмерная эмоциональная реакция, неуважение к выбору партнера, перекладывание родительских обязанностей на детей и отношение к взрослому ребенку как к маленькому.

Вас также могут заинтересовать новости: