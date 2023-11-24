Она предупредила, что не вся овсянка одинаково полезна.

Овсянка считается "здоровым" завтраком, однако диетологи утверждают, что не следует считать каждый завтрак, приготовленный из овсянки полезным для себя.

Диетолог Николь Сохай отметила, что вся овсянка имеет одинаковый состав питательных веществ, но в овсянке быстрого приготовления есть добавки, которые ускоряют процесс. Плотные и жевательные овсяные хлопья перевариваются дольше, а это значит, что человек дольше остается сытым. Диетолог подчеркнула, что именно в этом и есть разница между обычными овсяными хлопьями и овсяными хлопьями быстрого приготовления.

Специалист отметила, что овсянка - это цельное зерно, содержащее бета-глюкановую клетчатку, резистентный крахмал, негемовое железо, что делает ее полезным выбором для веганов и вегетарианцев, а также магний, кальций и марганец.

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Диетолог отметила, что клетчатка бета-глюкана может помочь поддерживать здоровый уровень холестерина и, следовательно, здоровье сердца. Также она может предотвратить резкое повышение уровня сахара в крови и инсулина.

Овсянка также может быть полезна для здоровья кишечника. "Резистентные крахмалы - это тип пребиотика, который питает микробиом нашего толстого кишечника, что приводит к хорошо сбалансированной кишечной флоре", - сказала Сохай.

Несмотря на многочисленные преимущества овсянки для здоровья, Сохай отметила, что "диета с избытком углеводов отрицательно влияет на уровень сахара в крови и триглицериды, а также на здоровье печени".

Людям, страдающим диабетом, Сохай рекомендует есть овсянку с яйцами или греческим йогуртом, чтобы повысить уровень белка и замедлить пищеварение и повышение уровня сахара в крови.

Эксперт отметила, что вопрос о том, считается ли она "полезной", довольно индивидуален и зависит от приготовления. Например, в пачку овсянки быстрого приготовления добавлено 12 граммов сахара. Между тем, приготовление овсянки самостоятельно позволяет вам контролировать сахар.

Сохай отметила, что овсянка отличное решение для завтрака, особенно если в нее добавить полезные семена, орехи или фрукты.

Самая полезная каша

По результатам многочисленных исследований гречка - несомненно самая полезная каша для человека. Она является лидером по содержанию антиоксидантов среди круп. Гречка не содержит глютена, который является сильным аллергеном. В ней много клетчатки, сложных углеводов и витаминов. Фолиевая и пантотеновая кислота в составе крупы полезны для профилактики сердечных заболеваний.

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