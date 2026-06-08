Влияние овсянки на здоровье зависит от того, как вы её готовите.

Для миллионов людей по всему миру овсянка является лучшим способом начать день. Это питательный и вкусный завтрак с минимальными усилиями. Если вы очень любите такую кашу, то наверняка задавались вопросом, можно ли есть овсянку каждый день. Такая привычка имеет долгосрочные последствия для здоровья, и они не всегда будут положительными.

Можно ли есть овсянку каждый день по утрам

Как объясняет издание Health, в целом людям можно есть овсянку каждый день, но с важным уточнением: это должна быть крупа грубого приготовления или цельнозерновые хлопья. Конечно, в кашах быстрого приготовления тоже есть какие-то полезные вещества, но большинство витаминов содержатся в оболочке зерна.

Главные причины, по которым овсянка считается такой полезной, это высокое содержание клетчатки, питательность и богатый состав. Конечно, большое значение имеет то, с какими добавками вы подаете крупу. Ягоды и фрукты могут поднять питательную ценность блюда, в то время как мёд и масло только повысят калорийность.

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Таким образом, нет причины, почему овсянку нельзя есть каждый день, если варить кашу долгого приготовления и употреблять её в умеренных количествах. Но даже такая полезная крупа может навредить, если всыпать неполезные добавки (например, много сахара). Также стоит помнить, что если вы любите именно геркулес быстрого приготовления, то пользы с него получите гораздо меньше.

Кроме того, данную кашу нельзя есть людям с непереносимостью глютена, аллергией на овес и синдромом раздраженного кишечника.

Что будет, если каждый день есть овсянку по утрам

Регулярное употребление овсянки может положительно отобразиться на здоровье сердца. Как показало одно исследование, ежедневное употребление всего 70 граммов овсяной каши может значительно снизить уровень холестерина в крови. У такого человека с меньшей вероятностью появятся болезни сердечно-сосудистой системы. Также наладить работу сердца помогают бета-глюкан, магний и железо в овсе.

Вторая причина ежедневно употреблять такую кашу - хорошее пищеварение. В овсянке очень много как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Такие пищевые волокна улучшают микрофлору кишечника и облегчают опорожнение, поэтому данная крупа рекомендуется при запорах.

Из-за высокого содержания клетчатки овсянка особенно полезна для диабетиков, а также всех, кого волнует уровень сахара в крови. Научные данные показывают, что её употребление не вызывает резкого скачка количества глюкозы.

Овес - лучший помощник всех, кто хочет похудеть. Исследование тайваньских ученых показало, что люди с ожирением хорошо переносили ежедневное употребление овсяной каши и смогли сбросить вес, а количество жира на внутренних органах у них снизилось. Не менее важно и то, что такая крупа надолго насыщает: после неё не хочется перекусить, а значит и калорий потребляется меньше.

Ещё одного возможное последствие того, что будет если есть овсянку каждый день, это улучшенная работа мозга. Один стакан сырых хлопьев геркулеса содержит половину дневной нормы селена, который может снижать риск развития болезни Альцгеймера в старости. Также в этой каше много кальция, цинка и фолиевой кислоты. Богатый состав овса заслуживает того, чтобы включить крупу в ежедневный рацион.

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