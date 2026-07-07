Ученые объяснили, сколько приемов пищи в день действительно считается полезным для организма.

Многие годы как специалисты, так и обычные люди спорили о том, как правильно питаться - 3 или 5 раз в день (то есть, три полноценных приема пищи или несколько небольших порций через равные промежутки времени). Однако недавно ученые все же пришли к одному общему заключению, согласно которому выбор режима питания напрямую зависит от образа жизни и целей человека.

О том, сколько раз в день нужно есть чтобы быть здоровым и как это связано с индивидуальным состоянием человека, пишут эксперты из портала Verywell Health.

Как правильно питаться - 3 раза в день или частыми перекусами

Распространено мнение, что частые приемы пищи ускоряют обмен веществ. Однако ряд исследований, опубликованных на платформе ResearchGate, показывают, что это не так.

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Во время переваривания еды организм действительно расходует часть энергии – этот процесс называют термическим эффектом пищи. Но если суточная калорийность остается одинаковой, не имеет значения, съедите вы, к примеру, 2000 ккал за три приема или разделите их на шесть. Общий расход энергии практически не изменится.

По данным исследования из журнала JCI, гораздо сильнее на обмен веществ влияют возраст, мышечная масса, уровень физической активности, гормональный фон, качество сна и общий рацион.

Это же объясняет, почему надо есть 3 раза в день, а не меньше: именно такой режим обеспечивает самый стабильный уровень восполнения энергии.

Соответственно, если вас интересует похудение, главный принцип остается неизменным: организм должен расходовать больше калорий, чем получает. Поэтому снижение веса зависит прежде всего от умеренного дефицита калорий и регулярной физической активности, а не от количества приемов пищи.

Однако частота питания действительно по-разному влияет на чувство голода. Одним людям проще оставаться сытыми после трех плотных приемов пищи, другим комфортнее есть понемногу каждые несколько часов.

Можно ли есть часто и маленькими порциями - имеет ли это значение

Согласно исследованию из Кембриджского университета, важно не то, как лучше питаться - 2 или 3 раза в день, а что именно входит в состав рациона.

Так, например, блюда, богатые белком, полезными жирами и клетчаткой, перевариваются медленнее и дольше сохраняют чувство сытости. А пища с большим количеством сахара и очищенных углеводов быстро повышает уровень энергии, но вскоре снова вызывает голод.

Точно так же и уровень сахара в крови тоже больше зависит от состава еды, чем от частоты приемов пищи. Исключение составляют люди с диабетом или инсулинорезистентностью: им небольшие порции в течение дня могут помочь избежать резких скачков глюкозы.

Иными словами, три приема пищи в день чаще подходят тем, кто любит четкий режим, хорошо насыщается большими порциями и хочет сократить количество перекусов. А вот частые небольшие приемы пищи могут быть удобнее людям, которые могут быстро проголодаться, много тренируются или нуждаются в постоянном притоке энергии.

В итоге, нельзя раз и навсегда ответить, как лучше питаться: чаще или реже, однако для большинства здоровых людей лучшим выбором остаются три сбалансированных приема пищи без постоянных перекусов.

Такой режим проще соблюдать, он помогает контролировать аппетит и не уступает дробному питанию ни для обмена веществ, ни для снижения веса. Частое питание стоит выбирать лишь тогда, когда этого требуют состояние здоровья, высокий уровень физических нагрузок или индивидуальные особенности организма.

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