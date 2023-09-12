В министерстве предлагают ввести возрастные рамки продажи таких препаратов.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что не возражают относительно продажи препаратов для экстренной контрацепции без рецепта. Министерство призвало производителей перерегистрировать такие препараты как безрецептурные.

Свобода выбора-основа демократических обществ, подчеркнули в Минздраве. В частности, добавили в ведомстве, это и право женщины прервать нежелательную беременность, особенно, когда речь идет о случаях сексуального насилия.

"Однако, все контрацептивы экстренного применения являются гормональными, а следовательно, могут иметь серьезное влияние на здоровье и дальнейшее самочувствие женщины. Поэтому средства экстренной контрацепции сейчас реализуются в Украине по рецепту. Но не из-за того, что такова позиция Минздрава, а потому, что так решил производитель, зарегистрировавший лекарственное средство в Украине", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что средства экстренной контрацепции обычно имеют 2 действующих вещества: левоноргестрел и улипристала ацетат. В частности, препараты на основе левоноргестрела отпускаются без рецепта в 23 странах ЕС, но в ряде стран – в частности Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Лихтенштейне и Польше – они являются рецептурными.

"Что дальше? Министерство здравоохранения не возражает против перевода категории лекарств для экстренной контрацепции в группу лекарств, отпускаемых без рецепта. Однако, с четкими ограничениями их отпуска относительно возраста пациентов", - отметили в Минздраве.

В частности, министерство уже обратилось к производителям - как оригинальных препаратов экстренной контрацепции, так и дженериков – с просьбой рассмотреть возможность их перерегистрации в Украине как безрецептурных препаратов.

По предварительной информации, один из производителей оригинальных лекарств уже рассматривает возможность подать документы для перерегистрации препарата.

По данным Минздрава, в случае представления производителями всех необходимых документов, процедура перерегистрации каждого препарата продлится около месяца.

Рецептурные лекарства

Как известно, с апреля Министерство здравоохранения ввело электронный рецепт на все рецептурные лекарства. Тогда стало известно, что все гормональные препараты, в том числе и препараты экстренной контрацепции, были и являются рецептурными. Затем в Минздраве объяснили, что не расширяли и не меняли перечень препаратов, а электронный рецепт ввели как дополнительный инструмент (кроме обычного бумажного рецепта) для уже действующего списка лекарств.

В мае на сайте кабмина создали петицию с просьбой обеспечить безрецептурную продажу препаратов экстренной контрацепции. За три месяца ее подписали более 25 тысяч украинцев. В частности, за отмену рецептов на препараты экстренной контрацепции выступили правозащитники и активисты, ведь эти препараты также помогают женщинам, пострадавшим от изнасилования.

По словам автора петиции Анны Туманян, такие лекарства наиболее эффективны в течение первых 12 часов после полового акта, а дальше их действенность снижается. За такой короткий промежуток времени женщине почти невозможно записаться на прием к врачу и получить рецепт.

Также в документе говорится о том, что препятствия в доступе к средствам экстренной контрацепции приведут к увеличению количества абортов, рождению нежелательных детей и в целом к страданиям женщин и детей. По мнению автора петиции, негативные последствия от возможного неправильного применения экстренной контрацепции значительно меньше, чем от нежелательной беременности.

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