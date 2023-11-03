В некоторых больницах младенцам ставят диагнозы, которые не являются патологией и не требуют лечения.

В 2023 году существенно увеличилось количество кесаревых сечений по сравнению с предыдущими годами, что может свидетельствовать о выполнении операции без медицинских показаний, а исключительно для получения средств за вмешательство.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения по результатам совещания с департаментами здравоохранения и руководителями перинатальных центров и родильных отделений.

Отмечается, что родильные и перинатальные центры сознательно указывают ложные диагнозы для новорожденных для перевода их в другую больницу или на другую схему лечения. Это позволяет получать двойную, а иногда и тройную оплату за одного маленького пациента. По предварительным расчетам Национальной службы здоровья Украины, за примерно 30% детей осуществлялась двойная оплата медучреждениям.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что пакет сложных неонатальных случаев должен побуждать оказывать медицинскую помощь в принимающем учреждении, но больницы перенаправляют маленьких пациентов в детские больницы, и дети страдают во время транспортировки.

"Больницы, законтрактованные на оказание перинатальной и неонатальной помощи, должны в первую очередь заботиться о пациентах, а не о получении средств от НСЗУ за якобы "больных" детей", - сказал Ляшко.

В Минздраве сообщили, что в среднем по стране почти 20% младенцев, родившихся больными, переводят в другое учреждение и подвергаются негативному влиянию вследствие транспортировки.

"В отдельных больницах 100% младенцев, выживших до 7 дня, были переведены в другие больницы, несмотря на то, что эти больницы имели соответствующие пакеты услуг", - сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что в некоторых больницах младенцам ставят диагнозы, которые не являются патологией, а лишь временным состоянием пациента и не должны быть причиной для "лечения".

В сообщении сказано, что около 200 тысяч женщин ежегодно рожают в Украине.

Роженицы получают помощь в рамках трех пакетов услуг, которые контрактуются Национальной службой здоровья Украины: "стационарная медицинская помощь без проведения хирургических операций", "медицинская помощь при родах" и "медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях". Каждый из них гарантирует бесплатные услуги для пациента.

Уход за новорожденными - новости

Как сообщал УНИАН, в Украине с октября ввели бесплатный неонатальный скрининг новорожденных на 21 наследственное заболевание.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что ранее новорожденных украинцев безвозмездно проверяли на 4 наследственные болезни – гипотиреоз, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, муковисцидоз.

По информации министра, забор крови проводят в первые 48-72 часа жизни младенца и передают на исследования в созданные современные центры неонатального скрининга. Если у младенца вдруг обнаружено отклонение от нормальных показателей, об этом сообщают родителей и назначают дальнейшие исследования или лечение.

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