Если у младенца вдруг выявлено отклонение от нормальных показателей, об этом сообщают родителям и назначают дальнейшие исследования или лечение.

В Украине с октября ввели бесплатный неонатальный скрининг новорожденных на 21 наследственное заболевание.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Раньше новорожденных украинцев бесплатно проверяли на 4 наследственные болезни - гипотиреоз, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, муковисцидоз. А уже с октября общее количество орфанных метаболических болезней, которые включены в скрининг новорожденных в Украине, составляет 21 заболевание", - отметил он.

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По информации министра, забор крови проводят в первые 48-72 часа жизни младенца и передают на исследования в созданные современные центры неонатального скрининга. Если у младенца вдруг выявлено отклонение от нормальных показателей, об этом сообщают родителям и назначают дальнейшие исследования или лечение.

"Такая диагностика спасет много жизней нашего будущего поколения, не говоря уже о его качестве жизни, ведь ранняя диагностика – это почти всегда главный шаг для эффективного лечения", - подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что скрининг – это первый шаг, а дальше будет происходить формирование сети центров орфанных заболеваний, завершение переговоров по договорам управляемого доступа.

"Как следствие, ожидаем уменьшение стоимости лекарственных средств от орфанных заболеванияй, пересмотра и обновления протоколов лечения от этого вида болезней", - добавил министр.

Что нужно для бесплатного получения медуслуг в Украине

В случае инсульта или инфаркта пациенту или его родным достаточно вызвать скорую по номеру 103. Бригада экстренной медицинской помощи должна доставить пациента в законтрактованное НСЗУ заведение.

Если у пациентки наступило время родов, ей нужно или самостоятельно приехать в заведение, которое она выбрала для получения помощи, или вызвать скорую. Роды с дежурной акушерской бригадой являются бесплатными. Это медицинская помощь при родах, в частности кесарево сечение; мониторинг состояния беременной, роженицы и младенца, стабилизация состояния младенца после родов, вакцинация младенца.

Также бесплатное оказание неонатальной медицинской помощи: интенсивная терапия младенца и последующее выхаживание, круглосуточный врачебный уход и прочее.

Для ранней диагностики онкологических заболеваний необходимо обращаться к семейному врачу. В пакет бесплатных услуг включены шесть инструментальных услуг.

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