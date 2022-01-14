Одна область по показателям перешла в "желтую" зону карантина.

В двух областях Украины COVID-показатели соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Показателям "оранжевой" зоны карантина отвечают Ивано-Франковская область, где коэффициент выявления случаев инфицирования по состоянию на 12 января превышает норму более чем на 3%, а также Сумская область, где этот показатель превышен на 5%.

Днем ранее к "оранжевой" зоне Минздрав относил Херсонскую область. Динамика уровня госпитализаций в регионе стабилизировалась и теперь значительно ниже граничного показателя в 50%.

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В остальных регионах COVID-показатели отвечают установленному "желтому" уровню эпидопасности.

Напомним, что данные Минздрава по зонированию берутся во внимание во время принятия правительственной комиссией решения об установлении уровня епіднебезпеки в том или ином регионе и внедрения соответствующих карантинных ограничений.

С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина.

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