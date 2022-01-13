Минздрав обновил карантинное зонирование регионов.

В трех областях Украины COVID-показатели соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Читайте такжеВ Раде хотят изменить процедуру введения карантина в Украине"Оранжевую" зону пополнила третья область - Ивано-Франковская. Коэффициент выявления случаев инфицирования там по состоянию на 12 января - 22,1%, более чем на 2% выше нормы.

Ранее в "оранжевую" зону попали Сумская и Харьковская области. Коэффициент выявления случаев инфицирования в Сумской области и динамика уровня госпитализаций в Харьковской до сих пор высоки.

Напомним, что данные Миздрава по зонированию берутся во внимание во время принятия правительственной комиссией решения об установлении уровня эпидопасности в том или ином регионе и внедрения соответствующих карантинных ограничений.

С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина.

Вас также могут заинтересовать новости: