Последние "красные" области перейдут в "желтую" зону 30 декабря.

Волынская и Запорожская области переходят в "желтую" зону эпидемической опасности.

Как отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов, соответствующее решение принято по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Читайте такжеВ ВОЗ заверили, что Санта-Клаус имеет иммунитет от коронавируса (видео)

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

В Минздраве Украины напомнили, что это последние области, находившиеся в "красной" зоне. Таким образом с 30 декабря все регионы Украины будут находиться в "желтой" зоне.

На прошлой неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал, что в ближайшие дни две последние области выйдут из "красного" уровня эпидемической опасности.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.

Какие ограничения действуют в "желтой" зоне?

В пределах желтого уровня епіднебезпеки запрещено:

Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

Работа учреждений образования, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

Проведение массовых мероприятий;

Работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

Работа заведений общественного питания (кроме работы на вынос и доставки);

Работа спортзалов, бассейнов;

Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений);

Межобластные и международные перевозки.

Ограничения не будут действовать если все работники и посетители будут иметь один из документов:

"желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);

"зеленый" COVID-сертификат (действующий 365 дней);

международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ (действующий 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действующий 72 часа).

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действующий 105 дней с даты установления диагноза).

То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний COVID-сертификат или временно справку 063-О, выданную врачом, который проводил прививки.

Вас также могут заинтересовать новости: