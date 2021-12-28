Волынская и Запорожская области переходят в "желтую" зону эпидемической опасности.
Как отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов, соответствующее решение принято по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Читайте такжеВ ВОЗ заверили, что Санта-Клаус имеет иммунитет от коронавируса (видео)
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.
В Минздраве Украины напомнили, что это последние области, находившиеся в "красной" зоне. Таким образом с 30 декабря все регионы Украины будут находиться в "желтой" зоне.
На прошлой неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал, что в ближайшие дни две последние области выйдут из "красного" уровня эпидемической опасности.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.
Какие ограничения действуют в "желтой" зоне?
В пределах желтого уровня епіднебезпеки запрещено:
- Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- Работа учреждений образования, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- Проведение массовых мероприятий;
- Работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- Работа заведений общественного питания (кроме работы на вынос и доставки);
- Работа спортзалов, бассейнов;
- Деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений);
- Межобластные и международные перевозки.
Ограничения не будут действовать если все работники и посетители будут иметь один из документов:
- "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);
- "зеленый" COVID-сертификат (действующий 365 дней);
- международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ (действующий 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действующий 72 часа).
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действующий 105 дней с даты установления диагноза).
То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний COVID-сертификат или временно справку 063-О, выданную врачом, который проводил прививки.