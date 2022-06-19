Прежде всего нужно пытаться остановить кровотечение.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, продолжается. Рашисты продолжают обстреливать населенные пункты, поэтому украинцам важно знать, как помочь себе или человеку рядом при ранении или ампутации конечности.

Что делать, если оторвало руку или ногу, в эфире ТСН рассказали медики.

Специалисты отмечают, что важно пытаться остановить кровотечение.

Если ранена конечность:

При получении такого ранения человеку нужно сесть или лечь. Из-за кровотечения возможна потеря сознания. Прежде всего нужно прижать рану, сильно надавить именно на место, откуда бежит кровь. Это даст немного времени, чтобы остановить кровотечение и даст возможность найти марлю или что-то, чем можно закрыть открытое ранение.

Чистую ткань или марлю нужно приложить к ране. Затем ее надо притянуть эластичным бинтом. Если такого бинта нет, можно найти его аналог - что-то, что тянется.

Эластичным бинтом нужно перемотать рану. Делать это важно снизу к верху, именно так можно прижать сосуд к костям и мышцам, а также остановить кровотечение. Эти советы помогут оказать первую домедицинскую помощь, чтобы человек смог дождаться специалистов и не потерять много крови.

Что делать, если оторвало конечность:

К сожалению, вражеские "прилеты" нередко становятся причиной ампутаций ног или рук у мирного населения. Если человеку оторвало конечность, важно как можно быстрее уменьшить кровотечение.

Конечно, для помощи при такой травме лучше всего подойдут специальные жгуты и турникеты. Они есть у медиков, военных, правоохранителей и спасателей.

При ампутации конечность сначала также нужно прижать рану. Кровотечение может быть массивным, нужно как можно быстрее остановить кровопотерю. Турникет или жгут важно накладывать на 5-7 сантиметров выше раны.

Если это все произошло ночью, если из-за одежды или грязи невозможно увидеть, где именно течет кровь, жгуты и турникеты нужно накладывать как можно выше от раны. Быстрая фиксация поможет не потерять много крови.

Если под рукой нет турникета или жгута, можно воспользоваться эластичными лентами, такие как фитнес-резинка.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военный медик показала аптечку российских оккупантов, которая на самом деле не лечит, а убивает.

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