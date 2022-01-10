Процедуру аннулирования документа осуществляет семейный врач.

Владельцы поддельных документов о прививках от COVID-19 могут аннулировать сертификат.

Об этом в эфире "Сниданку с 1+1" рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По словам представительницы Минздрава, украинцы, которые купили поддельные документы о прививках от COVID-19, могут обратиться к семейному врачу. Он аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.

"Необходимо обратиться к медицинскому работнику - к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Наряду с тем, врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему", - отметила Карчевич.

Читайте такжеВ Украине за сутки обнаружили почти 2 тысячи COVID-больных, а все из-за малого количества тестовОна также сообщила, украинцы уже начали прививаться третьей - бустерной - дозой, которая разрешена сейчас в стране всем желающим. Она посоветовала владельцам фальшивых сертификатов о вакцинации как можно скорее аннулировать их.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2021 года Европейская комиссия решила сократить срок действия COVID-сертификатов. Такое же решение готовят и в Украине.

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