В Минздраве напомнили о необходимости прививки от коклюша \ фото REUTERS

В Министерстве здравоохранения пояснили, что нужно знать о коклюше и когда нужно делать от него прививку ребенку. 

Как говорится в сообщении Минздрава, коклюш – это инфекционное заболевание, которое поражает дыхательную систему и проявляется в сильных приступах кашля, которые могут длиться месяцами и даже приводить к остановке дыхания у ребенка.

Как отметили в ведомстве, избежать тяжелых проявлений болезни и осложнений позволяет вакцинация. 

"Коклюш – это заболевание дыхательных путей, которое передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании", – пояснили в Минздраве, подчеркнув, что коклюш особенно опасен для грудничков до 1 года.

У них болезнь может протекать с остановками дыхания (апноэ), что может вызвать смерть. 

Симптомы коклюша:

  • спазматический кашель (может длиться до 3-х месяцев);
  • умеренный жар;
  • насморк.

Болезнь могут сопровождать следующие осложнения: 

  • конвульсии;
  • пневмония (воспаление легких);
  • энцефалопатия (поражение головного мозга);
  • апноэ (прекращение дыхательных движений).

В Минздраве подчеркнули, что единственную надежную защиту от коклюша обеспечивает вакцинация. Там пояснили, что в Украине против коклюша вакцинируют четырьмя дозами: в 2, 4, 6 и 18 месяцев. 

Прививки делают вакциной АКДС, защищающей сразу против коклюша, дифтерии и столбняка. 

"Если вы или ребенок пропустили прививку по графику, обратитесь к врачу и как можно быстрее наверстайте это", – призвали в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в ЮНИСЕФ призвали украинцев придерживаться графика прививок в условиях военных действий. Там отметили, что большие скопления людей, ограниченный доступ к чистой воде и условий для соблюдения правил личной гигиены вызывают быстрое распространение инфекционных заболеваний среди детей и взрослых. 

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