В Министерстве здравоохранения пояснили, что нужно знать о коклюше и когда нужно делать от него прививку ребенку.
Как говорится в сообщении Минздрава, коклюш – это инфекционное заболевание, которое поражает дыхательную систему и проявляется в сильных приступах кашля, которые могут длиться месяцами и даже приводить к остановке дыхания у ребенка.
Как отметили в ведомстве, избежать тяжелых проявлений болезни и осложнений позволяет вакцинация.
"Коклюш – это заболевание дыхательных путей, которое передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании", – пояснили в Минздраве, подчеркнув, что коклюш особенно опасен для грудничков до 1 года.
У них болезнь может протекать с остановками дыхания (апноэ), что может вызвать смерть.
Симптомы коклюша:
- спазматический кашель (может длиться до 3-х месяцев);
- умеренный жар;
- насморк.
Болезнь могут сопровождать следующие осложнения:
- конвульсии;
- пневмония (воспаление легких);
- энцефалопатия (поражение головного мозга);
- апноэ (прекращение дыхательных движений).
В Минздраве подчеркнули, что единственную надежную защиту от коклюша обеспечивает вакцинация. Там пояснили, что в Украине против коклюша вакцинируют четырьмя дозами: в 2, 4, 6 и 18 месяцев.
Прививки делают вакциной АКДС, защищающей сразу против коклюша, дифтерии и столбняка.
"Если вы или ребенок пропустили прививку по графику, обратитесь к врачу и как можно быстрее наверстайте это", – призвали в Минздраве.
Как сообщал УНИАН, 9 марта в ЮНИСЕФ призвали украинцев придерживаться графика прививок в условиях военных действий. Там отметили, что большие скопления людей, ограниченный доступ к чистой воде и условий для соблюдения правил личной гигиены вызывают быстрое распространение инфекционных заболеваний среди детей и взрослых.