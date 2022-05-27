В Минздраве подчеркнули, что особенно опасной эта болезнь является для детей до 1 года.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что нужно знать о коклюше и когда нужно делать от него прививку ребенку.

Как говорится в сообщении Минздрава, коклюш – это инфекционное заболевание, которое поражает дыхательную систему и проявляется в сильных приступах кашля, которые могут длиться месяцами и даже приводить к остановке дыхания у ребенка.

Как отметили в ведомстве, избежать тяжелых проявлений болезни и осложнений позволяет вакцинация.

"Коклюш – это заболевание дыхательных путей, которое передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании", – пояснили в Минздраве, подчеркнув, что коклюш особенно опасен для грудничков до 1 года.

У них болезнь может протекать с остановками дыхания (апноэ), что может вызвать смерть.

Симптомы коклюша:

спазматический кашель (может длиться до 3-х месяцев);

умеренный жар;

насморк.

Болезнь могут сопровождать следующие осложнения:

конвульсии;

пневмония (воспаление легких);

энцефалопатия (поражение головного мозга);

апноэ (прекращение дыхательных движений).

В Минздраве подчеркнули, что единственную надежную защиту от коклюша обеспечивает вакцинация. Там пояснили, что в Украине против коклюша вакцинируют четырьмя дозами: в 2, 4, 6 и 18 месяцев.

Прививки делают вакциной АКДС, защищающей сразу против коклюша, дифтерии и столбняка.

"Если вы или ребенок пропустили прививку по графику, обратитесь к врачу и как можно быстрее наверстайте это", – призвали в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в ЮНИСЕФ призвали украинцев придерживаться графика прививок в условиях военных действий. Там отметили, что большие скопления людей, ограниченный доступ к чистой воде и условий для соблюдения правил личной гигиены вызывают быстрое распространение инфекционных заболеваний среди детей и взрослых.

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