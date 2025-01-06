В мире и в Украине зафиксирована вспышка новой болезни - метапневмовируса - которая по симптомам похожа на грипп.

В январе 2025 года в мире зафиксирована новая вспышка болезни - метапневмовирус заражает сотни людей. Это заболевание известно человечеству уже давно, однако именно в последние дни количество заболевших резко возросло. Как и в случае с коронавирусом, очагом снова стал Китай - новый вирус распространяется из города Ухань.

Как отмечают врачи, симптомами и течением болезни метапневмовирус напоминает уже знакомый всем COVID-19. Однако отличие состоит в том, что новая болезнь особенно опасна для маленьких детей. Мы разобрались, как распространяется метапневмовирус и можно ли его вылечить.

Как проявляется метапневмовирус - симптомы болезни

Как заявляет Всемирная организация здравоохранения, метапневмовирус или HMPV (human metapneumovirus) открыт более 20 лет назад и является довольно распространенным - большинство людей переболеют хотя бы раз в жизни.

Инкубационный период метапнемовируса составляет от 3 до 6 дней. Затем могут проявляться такие симптомы:

кашель;

высокая температура;

заложенность носа;

боль в горле;

тошнота и рвота;

одышка.

В большинстве случаев заболевание длится 2-5 дней и проходит самостоятельно. Но в некоторых случаях могут развиться осложнения: бронхит, пневмония, инфекции среднего уха, хрипы. Если симптомы не прошли через две недели, ВОЗ советует обращаться к врачу.

Пневмовирус особенно опасен для детей. У самых маленьких пациентов болезнь может перерасти в тяжелый бронхиолит, который приводит к летальному исходу.

Кто уязвим к метапневмовирусу и можно ли заразиться

Новый вирус может быть обнаружен у кого угодно. Однако наибольший риск заражения, по мнению ВОЗ, имеют:

дети с рождения до 5 лет;

ВИЧ-инфицированные;

люди старше 65 лет;

лица с ослабленным иммунитетом, например, после химиотерапии или пересадки органов;

лица в астмой и/или хронической обструктивной болезнью легких.

Болезнь передается между людьми, а сезон заболевания выпадает на зиму и начало весны.

Метапневмовирусом можно заразиться через телесный контакт (например, рукопожатия и поцелуи), прикосновение к одной поверхности с зараженным, а также воздушно-капельным путем через чихание и кашель. Соответственно, профилактика вируса состоит в ношении маски в людных местах, регулярном мытье рук и обработке поверхностей. Немытыми руками не стоит прикасаться к носу и рту.

Как лечить метапневмовирус

В настоящее время не существует специфического лечения или вакцины от пневмовируса. Медицинская помощь состоит лишь в избавлении от симптомов.

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