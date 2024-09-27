Лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту врача.

Министерство здравоохранения определило перечень диагнозов при которых могут назначаться лекарства из медканабиса. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минздрав определил особенности назначения и применения лекарств из медицинского каннабиса, изготовленных в условиях аптеки. Утвержден также и перечень болезней и состояний, при которых они будут назначаться. Отмечается, что перечень основан на самых современных исследованиях и доказательствах эффективности, также он будет периодически пересматриваться при наличии новых доказательных исследований.

Лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту врача "первички" или врача, оказывающего специализированную медицинскую помощь. Данные о таком назначении будут вноситься в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

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Назначать лекарства из медканабиса можно будет, если пациент страдает от хронической или нейропатической боли и/или спастичности, которые вызваны следующими заболеваниями:

злокачественные новообразования;

диабетическая нейропатия;

рассеянный склероз;

поражение тройничного и лицевого нерва;

невралгии вследствие опоясывающего лишая;

поражение нервных корешков и сплетений;

компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях;

мононевропатии верхней конечности;

мононевропатии нижней конечности;

полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы;

церебральный паралич и другие паралитические синдромы;

травмы спинного мозга;

внутричерепные травмы.

Также могут назначаться такие лекарства при тошноте и рвоте вследствие химиотерапии во время лечения новообразований, при болезни Паркинсона, синдроме де ля Туретта, при рефрактерной (фармрезистентной) эпилепсии. Также речь идет о заболеваниях, вызывающих судорожные припадки в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто, синдром Драве, туберозный склероз.

Лекарства из каннабиса также будут назначаться при потере веса, которая связана с анорексией у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека. И при других заболеваниях исключительно при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии.

В Минздраве отмечают, что в целом речь идет о случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижения ожидаемого терапевтического эффекта или вызывает побочные реакции, которые плохо переносятся пациентом.

Дозировку и режим приема лекарственного средства на основе каннабиса будет определять врач индивидуально с учетом возраста, веса, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний пациента и других факторов.

В Минздраве сообщили, что детям также можно назначать такие лекарства, однако исключительно при условии, что соотношение каннабидиола к тетрагидроканнабинолу в них составляет более 20:1, а максимальная суточная доза не превышает 25 мг/кг веса тела.

В то же время лекарства на основе медицинского каннабиса не назначают беременным и женщинам, которые кормят грудью (в случае использования лекарственных средств с тетрагидроканнабинолом); пациентам с известной или подозреваемой личной или семейной историей шизофрении или другого психотического расстройства, а также в случае, если у пациента есть тяжелые расстройства личности (исключение - депрессия, связанная с основным заболеванием).

Среди противопоказаний - повышенная чувствительность к каннабиноидам или любому другому вспомогательному веществу лекарственного средства. Пациентам, имеющим умеренные или тяжелые нарушения функции печени, назначать лекарственные средства каннабиса не рекомендуется или разрешается при условии уменьшения дозировки.

В Минздраве отмечают, что прием лекарственного средства на основе каннабиса должен быть прекращен, если в течение 4-12 недель не будет получено желаемого терапевтического эффекта или в случае серьезных побочных реакций (в том числе связанных с психическим состоянием).

Легализация каннабиса в Украине

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2023 года Верховная Рада Украины проголосовала за закон о легализации медицинского каннабиса. 16 августа 2024 года закон вступил в силу.

Законом, в частности определяется, что оборот конопли для медицинских целей, продуктов их переработки, растительной субстанции каннабиса допускается в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производстве (изготовлении) наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике, при условии обеспечения контроля и прослеживаемости на всех этапах такого оборота.

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