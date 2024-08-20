Больные посттравматическим расстройством, вероятно, права на его получение не будут иметь.

Хотя закон о медицинском каннабисе был принят еще в декабре прошлого года, Министерство здравоохранения до сих пор не согласовало перечень заболеваний и состояний, при которых пациенты будут иметь право на получение медицинского каннабиса. Об этом в комментарии УНИАН рассказала член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

Она напомнила, что 16 августа соответствующий закон вступил в силу. И до этого времени Министерство здравоохранения должно было разработать и совместно с Кабмином принять ряд подзаконных актов.

Выращивание каннабиса

"Часть из них уже принята, часть еще в процессе. И мы ожидаем в ближайшее время увидеть принятие лицензионных требований именно для выращивания этих растений и производства лекарств на основе медицинского каннабиса", - сказала депутат.

По ее словам, все эти правила должны соответствовать стандартам, которые действуют в Европейском Союзе. "Лучшие практики, которые используются в Европейском Союзе, будут использоваться в Украине", - отметила Стефанишина и добавила, что есть, в частности определенные требования к помещениям, в которых будут выращиваться растения.

Кроме того, будет разработана информационная система, которая сейчас в процессе. "Министерство здравоохранения обещает, что готовой она будет к началу октября. Это система, которая будет отслеживать медицинский каннабис от семян, которые попадают на выращивание, и до лекарственного средства", - пояснила парламентарий.

Она выразила надежду, что Минздрав успеет сделать это, и с октября "уже запустится этот процесс".

"Но уже сейчас производители, которые могут и хотят завозить такие лекарства в Украину, могут это делать, зарегистрировав такое лекарственное средство. То есть сейчас уже нет преград для того, чтобы регистрировать лекарства на основе медицинского каннабиса, поскольку с 16 августа медицинский каннабис был перенесен из перечня запрещенных веществ в перечень веществ, которые могут использоваться в медицинских и научных целях", - отметила представительница Комитета.

Кому будут назначать лечение каннабисом

По словам Стефанишиной, перечень состояний, то есть болезней, при которых будет разрешена терапия медицинским каннабисом, сейчас также находится в процессе утверждения.

"Министерство обещает опубликовать его как можно скорее. Но из того, что нам известно, мы видели проекты этих решений, в основном, там боль, - это так используется во всем мире, - которая вызвана различными болезнями. Онкология, различные состояния, которые приводят к хронической боли. Также тошнота при употреблении химиотерапии, болезнь Альцгеймера, фармрезистентная эпилепсия... и еще некоторые болезни", - рассказала она.

В то же время депутат отметила, что в этом перечне нет посттравматического стрессового расстройства, хотя канадские и израильские исследования доказывают эффективность медицинского каннабиса при ПТСР.

"Мы призываем Министерство здравоохранения после того, как этот акт будет принят, все-таки прислушаться к международному сообществу и добавлять эти состояния также. Потому что, я думаю, в Украине это чрезвычайно актуально сегодня", - сказала Стефанишина и добавила, что надеется, что Минздрав согласует все вопросы уже в ближайшие дни.

Кроме того, на вопрос, о каком количестве военнослужащих может идти речь, если ПТСР добавят в этот перечень, она отметила, что четко сказать сложно, но в целом речь идет о миллионах людей в Украине.

"До войны, до таких активных военных действий, мы имели два миллиона людей только с онкологией, эпилепсией, различными такими состояниями. А сейчас это еще плюс четыре, наверное, миллиона - это так, в общем, информация оценочная, но я думаю, что она соответствует действительности", - сказала парламентарий.

Легализация каннабиса для медицинских целей

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2023 года ВР проголосовала за закон о легализации медицинского каннабиса. Он регулирует использование каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк тогда отметил, что распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет преследоваться полицией.

По данным последних опросов, до сих пор менее половины украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса, хотя соответствующий закон уже вступил в силу. Впрочем социологи отмечают, что общественное мнение по этому вопросу значительно изменилось за последнее время.

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