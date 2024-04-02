До операции 15-летняя девочка постоянно была на диализе.

В Днепре 15-летней девочке пересадили почку от матери. Это первая операция по трансплантации органа ребенку, которую сделали в области.

Как говорится в сюжете ТСН, девочке Кате поставили диагноз хроническая нетрудоспособность почек, который не оставлял ей шансов на полноценную жизнь. Все время ребенок был зависим от гемодиализа. С мамой Ольгой они провели в больницах последние четыре месяца.

"Были варианты, что можно было на гемодиализе находиться всю жизнь, а если пересадка почки - то у нее будет полноценная жизнь, она ни к чему не привязана", - рассказывает мама ребенка.

Операция длилась почти семь часов. Одновременно три десятка врачей работали в двух операционных.

"На некоторых этапах этой операции у нас отсчет шел на минуты. Мы должны были быть уверенными, что почка - жизнеспособна, что мы ее не передержали, вовремя пересадили. И это нам удалось", - отметил хирург.

Через несколько недель мать и дочь смогут поехать домой.

В Украине впервые трансплантировали сердце 6-летнему ребенку

В прошлом году в Институте сердца Минздрава провели операцию по трансплантации сердца 6-летней девочке. Донором стал 4-летний мальчик, которому диагностировали смерть мозга.

Благодаря согласию родителей на посмертную пересадку органов, удалось спасти жизнь еще двум детям, кроме 6-летней девочки.

В частности, две почки пересадили 12-летнему мальчику из оккупированной части Херсонской области, который более трех лет ожидал трансплантации и жил в "Охматдете". Печень получил 15-летний мальчик из Кировоградской области.

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