Малярия является серьезной угрозой для здоровья населения во всем мире.

Первый препарат от малярии для новорожденных детей и детей, которые весят менее 5 килограммов, был одобрен швейцарскими медицинскими органами. По мнению разработчиков и экспертов, это может заполнить пробел в лечении некоторых из самых уязвимых к этой болезни лиц. Об этом пишет The Washington Post.

Речь идет о Coartem Baby, который еще называют Riamet Baby. Этот препарат был разработан швейцарской некоммерческой организацией Medicines for Malaria Venture в сотрудничестве со швейцарской фармацевтической компанией Novartis для лечения смертельной болезни, передаваемой комарами.

Несмотря на то, что малярию можно предупредить и вылечить, она до сих пор является серьезной угрозой для здоровья населения во всем мире. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в 2023 году было зарегистрировано 263 млн случаев заболевания и 597 тысяч смертей. В частности за 2023 год дети в возрасте до 5 лет были одними из самых уязвимых групп населения, на которых приходится около 76% всех смертей от малярии в африканском регионе ВОЗ.

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"Новый разрешенный препарат решает проблему критического дефицита лечения для одной из наиболее уязвимых групп пациентов - младенцев, страдающих малярией", - говорится в заявлении швейцарского регуляторного органа в сфере здравоохранения Swissmedic.

В заявлении добавили, что разработка препарата специально для детей стала "значительным шагом вперед в глобальной борьбе с малярией".

Отмечается, что препарат может растворяться, в том числе и в грудном молоке, а также имеет сладкий вишневый вкус, что облегчает его употребление.

В то же время содиректор Центра малярии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Бхаргави Рао заявила, что новый препарат является желательным достижением как для очень маленьких младенцев, так и для недоедающих детей, которые не подпадают под обычные рекомендации по лечению.

"Традиционно считалось, что маленькие дети не болеют малярией, поскольку они защищены материнским иммунитетом, но я думаю, что мы все больше осознаем, что это заболевание у очень маленьких детей является достаточно серьезным и проявляется по-разному. Даже очень низкий уровень паразитов может вызвать достаточно тяжелую форму малярии и смерть", - предупредила она.

В ВОЗ уверяют, что вакцины против малярии можно вводить детям в возрасте от 5 месяцев, разделив дозу на четыре приема.

Малярия - что известно

Как пишет Центр общественного здоровья Минздрава Украины, малярия является опасным для жизни заболеванием, которое передается через укусы комаров. Недуг распространяется в 91 стране мира, в основном это Африка, Азия, Южная и Северная Америка.

Отмечается, что в Украине передача малярии комарами не происходит, а все зарегистрированные случаи инфицирования являются завозными.

"Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые признаки - лихорадка, головная боль - могут проявляться слабо, что затрудняет выявление болезни. Если во время путешествия или в течение года после возвращения из страны, где распространена малярия, у вас возникли симптомы гриппа или повысилась температура, немедленно обратитесь к врачу и сообщите об истории своих поездок", - призывают в центре.

По словам специалистов, лечение следует начать в течение первых 24 часов после появления симптомов, в противном случае малярия может развиться в серьёзную болезнь и закончиться смертью.

Другие новости о здоровье

Как писал УНИАН, ранее Министерство здравоохранения сообщило о бесплатной прививке против вируса папилломы человека. Начиная с 2026 года, эта вакцинация предусмотрена для девушек в возрасте 12-13 лет.

В Минздраве заверили, что такие изменения позволят гармонизировать подходы к иммунизации по европейским стандартам и внедрять современные стратегии.

"Вакцинация против ВПЧ-инфекции в странах ЕС является частью обязательной программы по иммунизации, она эффективна и важна для Украины. Такая интервенция призвана уменьшить количество онкологических заболеваний и является стратегическим решением", - отметил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Также врач объяснила, что делать в случае укуса клеща. По ее словам, если вы увидели укус клеща, то должны обратиться за медицинской помощью.

"Если укус клеща вы заметили и удалили его в течение 48-72 часов, вы можете провести под наблюдением врача профилактику - две таблетки Доксициклина", - отметила врач-инфекционист Лариса Мороз.

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