Важно выявить клеща в первые часы укуса, отметила Лариса Мороз.

Инкубационный период с момента укуса клеща до появления симптомов болезни может длиться до 7-10 дней. Об этом в эфире "Киев 24" рассказала врач-инфекционист Лариса Мороз.

"Прежде всего надо профилактически относиться, чтобы не возникло заболевание. Есть возможность неспецифической профилактики данного заболевания. Если вы увидели укус клеща, то должны обратиться за медицинской помощью. Если укус клеща вы заметили и удалили его в течение 48-72 часов, вы можете провести под наблюдением врача профилактику - две таблетки Доксициклина", - сказала Мороз.

Она отметила, что этого достаточно для профилактики, чтобы заболевание от укуса не развилось в организме.

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"Если вы потеряли время, или увидели клеща, когда он набрался достаточно крови. И это уже прошла неделя или даже больше. Если появилось покраснение в месте укуса, надо проводить заблаговременное лечение острой фазы заболевания - это 10 дней тот же Доксициклин. Это поможет заболеванию не перейти в хроническую форму", - добавила Мороз.

Новости здоровья

Ученые выяснили, что у клещей есть "любимая" группа крови. Так, ученые установили, что чаще всего клещи проявляли интерес ко второй группе крови - А (II). Эксперимент повторяли более ста раз, чтобы подтвердить эту закономерность. А наименьший интерес клещи проявляли к крови третьей группы - В (III).

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