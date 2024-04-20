Грипп по-прежнему представляет собой самую большую угрозу для глобального здравоохранения.

По мнению ведущих ученых, грипп является возбудителем, который, скорее всего, спровоцирует новую пандемию в ближайшем будущем.

Как пишет The Guardian, по результатам международного исследования, результаты которого будут опубликованы в ближайшие выходные, 57 % ведущих экспертов в области болезней считают, что причиной следующей глобальной вспышки смертельного инфекционного заболевания станет штамм вируса гриппа.

По словам Йона Салмантона-Гарсии из Кельнского университета, проводившего исследование, это утверждение основано на результатах многолетних исследований, показавших, что вирус гриппа постоянно эволюционирует и мутирует.

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"Каждую зиму грипп появляется. Эти вспышки можно назвать маленькими пандемиями. Они более или менее контролируются, потому что различные штаммы, которые их вызывают, недостаточно вирулентны - но не обязательно будет так всегда", - говорит он.

Как сообщает The Guardian, подробности исследования, в котором приняли участие 187 ведущих ученых, будут представлены на конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ESCMID) в Барселоне в ближайшие выходные.

В то же время, по мнению 21 % экспертов, принявших участие в исследовании, следующей после гриппа наиболее вероятной причиной пандемии может стать неизвестный пока науке вирус, получивший название Disease X. Они считают, что следующая пандемия будет вызвана пока еще не идентифицированным микроорганизмом, который появится неожиданно, подобно вирусу Sars-CoV-2, вызвавшему Covid-19, когда он начал заражать людей в 2019 году.

Некоторые ученые по-прежнему считают, что вирус Sars-CoV-2 по-прежнему представляет угрозу: 15 % ученых, участвовавших в исследовании, назвали его наиболее вероятной причиной пандемии в ближайшем будущем. Другие смертоносные микроорганизмы, такие как вирусы Ласса, Нипах, Эбола и Зика, были отнесены к серьезным глобальным угрозам лишь 1-2 % респондентов.

В то же время ученые также отмечают, что вакцины против многих штаммов гриппа, включая H5N1, уже разработаны, в отличие от ситуации с Covid-19, когда вакцину приходилось разрабатывать с нуля.

COVID-19 борется с гриппом

Ранее СМИ писали, что пандемия коронавируса уничтожила смертоносный штамм гриппа. В частности, с марта 2020 года штамм B/Yamagata исчез из распространения среди людей, что стало первым случаем, когда вирус гриппа был уничтожен без фармацевтического вмешательства.

Отмечалось, что Существует четыре распространенных штамма гриппа, которые заражают людей: линия B/Yamagata, линия B/Victoria, A/H1N1 и A/H3N2, все из которых были подавлены во всем мире во время пандемии в результате мер по локализации.

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