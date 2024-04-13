Узнайте, как обезопасить своего ребенка и как быстро вылечить коклюш, если не удалось предотвратить.

Коклюш - это бактериальная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путем. Врачи считают это заболевание дыхательных путей очень опасным и говорят, что сейчас в Украине становятся жертвами инфекции все больше и больше детей. Рассказываем, что такое коклюш и как его вылечить.

Как "выглядит" коклюш - симптомы

Министерство здравоохранения Украины считает, что главная причина роста заболеваемости - большое количество детей без прививки. Коклюш у детей проявляется чаще, чем у взрослых. Согласно данным Минздрава, за первые два месяца 2024 года зафиксировано 515 случаев заболевания, а за аналогичный период прошлого года - всего 27 случаев, 95,9% всех заболевших были детьми, 4,1% - взрослыми.

Запомните, как отличить коклюш от бронхита или простуды:

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обратите внимание, как начинается коклюш - точно так же, как ОРВИ;

через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель с характерным свистом вплоть до красноты лица, слезотечения;

приступы кашля чаще ночью, чем днем;

параллельно у ребенка могут быть жар, насморк, воспаленное горло;

у младенцев кашель иногда не наблюдается, зато может быть остановка дыхания и посинение лица.

Также важно учитывать, сколько времени длится коклюш - как правило, период болезни составляет 1-2 месяца, в некоторых случаях даже от 2-х месяцев до полугода.

Как побороть коклюш - лечение и профилактика

Прежде чем лечить коклюш, нужно выяснить, кто именно стал жертвой заболевания. Врачи утверждают, что в группе риска находятся новорожденные и младенцы, так как их организм не в состоянии справиться сам, а многие лекарства запрещены. В некоторых случаях коклюш может привести к осложнениям и даже летальному исходу.

Коклюш у взрослых и у детей школьного возраста, как правило, протекает без особых сложностей - пациенты выздоравливают довольно быстро. Но важно понимать, что болезнь все равно сильно ослабляет организм и "бьет" по иммунитету.

Медики дают общие рекомендации относительно того, как лечить коклюш у взрослых - обеспечить себе постельный режим, обильное теплое питье, диетическое питание с большим количеством белка, а также регулярные проветривания комнаты. Но эти советы все равно не отменяют необходимости сдать анализ на коклюш и использовать "прицельное" медикаментозное лечение под наблюдением терапевта.

Настоятельно не рекомендуем вам выяснять, как лечить коклюш у детей народными методами - при возникновении любых признаков болезни или тревожных симптомов, немедленно обращайтесь к врачу!

Как предотвратить коклюш - прививка, сроки, возраст

Минздрав считает, что вакцинация от коклюша необходима, чтобы снизить риски в будущем. Все дети должны получить 4 прививки - в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Если по какой-либо причине прививки не делали - исправьте это как можно быстрее.

Также от коклюша нужно вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недель беременности вне зависимости от того, вакцинировали ли их в детстве. Это необходимо, чтобы защитить ребенка от коклюша в первые месяцы его жизни до получения им вакцины.

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