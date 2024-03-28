Он назвал категории людей, на которых наиболее негативно влияет переход на летнее время.

Перевод часов на летнее время негативно влияет на здоровье людей, говорит кандидат медицинских наук, сомнолог Юрий Погорецкий.

В эфире информационного телемарафона он отметил, что сомнологи Соединенных Штатов Америки, Европы и Украины категорически против перевода часов на летнее время и даже экономическая польза от такого действия крайне сомнительна.

Погорецкий сообщил, что во время переходного периода, адаптации значительно увеличивается количество инсультов, инфарктов, а также растет аварийность на дорогах из-за сонливости, не выспанности. По его словам, также увеличивается количество людей с психоневрологическими расстройствами и случаев суицидов. Он отметил, что происходит обострение и других хронических заболеваний.

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Сомнолог отмечает, что никто не подсчитывал экономические убытки, связанные с ухудшением здоровья людей. Да, у нас есть цикл сна и есть цикл бодрости. "И их смещать между собой нельзя. Почему?" Потому, что нарушается производство гормона мелатонин - золотого гормона сна, который открыли в 1952 году, и только сейчас мы начинаем это понимать",- сказал он. При этом добавил, что мелатонин "несет ответственность за спокойствие, мудрость, таланты, за профилактику онкологии, за высокий иммунитет".

Сомнолог отмечает, что ВОЗ в октябре 2023 года на первое место для здоровья человека поставила здоровый сон. "Необходимо придерживаться культуры сна - в 22.00 ложимся спать, а в 6.00 должно быть пробуждение. То есть 7-8 часов сна", - добавил он. При этом сказал, что для человеческого организма лучше жить по зимнему времени.

Сомнолог отмечает, что больше всего перевод стрелок часов влияет на тех людей, которые уже имеют хронические заболевания - сердечно-сосудистые, психоневрологические, эндокринологические, лишний вес, метаболический синдром. "Трудно адаптироваться к переводу времени маленьким детям, беременным, тем, кто работает ночью - группы риска: врачи, пожарные, военнослужащие, спасатели, потому что у них из-за ночных и суточных дежурств, и так сбиты циркадные ритмы", - отметил сомнолог.

Он отметил, что надо высыпаться. "Война большая беда, но во время нее как раз тщательно надо сохранять те моменты, когда есть возможность выспаться, когда не бомбардируют. Если есть шанс лечь вовремя спать, то ложитесь. Может даже в 21.00, то это будет полезнее, чем просто заходить и сидеть в гаджетах и сбивать себе сон", - подчеркнул Погорецкий.

Перевод часов 2024: что известно

Как сообщал УНИАН, ежегодно в Украине переводят часы: осенью - на час назад, весной - на час вперед.

Стрелки часов на летнее время в Украине в 2024 году переведут в ночь с 30 марта на 31 марта, в 3:00. Переводят часы в выходной, чтобы был хотя бы день на адаптацию к новому времени.

Такой перевод делают с целью более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение, а также для синхронизации во времени с другими странами.

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