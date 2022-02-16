Мы можем переориентироваться, сплотиться и показать должный отпор любому врагу - видимому или невидимому, заявил министр.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что украинские медики доказали, что могут быть сильнее, а система здравоохранения готова к любым вызовам.

Об этом сообщил Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Минздрава.

"Я с глубоким уважением хочу поблагодарить наших военнослужащих, которые круглосуточно занимаются нашей безопасностью и гарантируют нам мирное небо. Но хочу отметить еще одну армию, миллионную армию наших медицинских работников, которые каждый день слаженной работой доказывают, что наша сила в единстве, наша сила в партнерстве", – отметил министр.

При этом он напомнил, что уже два года медицинские работники находятся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

"За это время мы доказали, что можем быть сильнее, а наша система здравоохранения готова к любым вызовам. Мы можем переориентироваться, сплотиться и показать надлежащий отпор любому врагу - видимому или невидимому", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что сейчас Украина является единственной страной в Европе, которая, несмотря на активную борьбу с коронавирусом, "не только не остановила реформу системы здравоохранения, но и начала модернизацию медицинских учреждений".

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