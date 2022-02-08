Так, оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для здоровья.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, к чему может привести риск одновременно заболеть COVID-19 и грипп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинге.

По его словам, сейчас в Украине сохраняется очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций.

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"Именно поэтому нужно придерживаться всех противоэпидемических правил, ведь риск заболеть COVID-19, гриппом или любыми другими вирусами респираторной группы инфекций остается высоким. Кроме того, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом", - отметил министр.

Он отметил, что оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для здоровья.

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