Министр здравоохранения Украины заявил, что в Украине ежедневно от пуль России гибнут медики.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с Россией за нападение на Украину.

На своей странице в Facebook Ляшко подчеркнул, что Россия развернула в Украине террористические действия против мирного населения и медиков с особой жестокостью и цинизмом, нарушая все нормы международного права.

"Российские оккупанты обстреливают больницы, машины экстренной медицинской помощи, детские дома и мирное население! У нас ежедневно гибнут медицинские работники от действий террористов во время выполнения своих профессиональных обязанностей - спасения человеческих жизней", - отметил глава Минздрава.

Ляшко отметил, что сейчас Украина вместо поиска лекарственных средств или оборудования для больниц вынуждена искать бронежилеты и каски для медиков; из-за агрессии РФ наши дети рождаются в бомбоубежищах.

"Врачи каждую минуту борются за жизнь своих пациентов, мы оперируем, вдумайтесь, только 7 летнего ребенка от огнестрельного ранения. Медицинские работники сегодня на передовой борьбы с врагом, вместе с нашими военными, они ценой собственной жизни защищают Украину!",- отметил он.

Глава Минздрава отметил, что экстренная медицинская помощь выезжает на каждый вызов, но, к сожалению, не все доезжают и возвращаются.

"Расстрел медиков - это преступление против человечества и за каждый факт, который мы тщательно документируем ответственные рано или поздно понесут справедливое наказание. Я призываю ВОЗ использовать все свои рычаги и прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с врагами человечества - Российской Федерацией. Я призываю другие агентства ООН, которые занимаются гуманитарными делами перенести свои региональные представительства с Москвы – не может страна одновременно вести кровавую войну и влиять на региональную европейскую политику в гуманитарной плоскости", - высказался Виктор Ляшко.

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